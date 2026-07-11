США выдвинули Ирану новое требование касательно Ормузского пролива

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательства прекратить обстрелы коммерческих судов. В Вашингтоне ожидают соответствующего заявления уже 11 июля.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников, которые пообщались с журналистами на условиях анонимности.
По словам собеседников издания, соответствующее предупреждение Тегерану передали как напрямую, так и через региональных посредников. В США утверждают, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, заключенный около трех недель назад, продолжив атаки на гражданские суда в Ормузском проливе и прилегающих водах.
В Белом доме подчеркивают, что нежелание Ирана выполнить это требование ставит под сомнение его готовность соблюдать любые более широкие международные договоренности, в частности потенциальную ядерную сделку.
В то же время американские чиновники утверждают, что после двух дней взаимных ударов в начале недели иранская сторона якобы обратилась к США с призывом продолжить переговоры и признала свою ошибку.
«Они сказали нам: «Мы облажались. Мы совершили ошибку. Давайте продолжим переговоры», – цитирует одного из чиновников Axios.
В то же время спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг эту информацию. По его словам, Тегеран не инициировал переговоры с Вашингтоном, а лишь согласился обсудить ситуацию после обращения посредников из Катара.
По информации Axios, США ожидают официальной позиции Ирана после запланированной на субботу встречи министра иностранных дел страны с оманскими коллегами в Маскате.
В Вашингтоне также предупредили, что отказ Тегерана выполнить это требование повлечет за собой серьезные последствия. Американские чиновники считают, что внутри иранского руководства продолжается борьба относительно дальнейшей стратегии выполнения договоренностей и развития диалога со Соединенными Штатами.
«В их системе есть элементы, которые хотят достичь соглашения, но мы не можем принимать решения за них. Им нужно взять ситуацию под контроль», – отметил один из представителей американской администрации.
Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует после того, как Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по иранским целям.
Несмотря на это, страны продолжают технические переговоры по ядерной программе.
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