США выдвинули Ирану новое требование касательно Ормузского пролива

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательства прекратить обстрелы коммерческих судов. В Вашингтоне ожидают соответствующего заявления уже 11 июля.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников, которые пообщались с журналистами на условиях анонимности.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По словам собеседников издания, соответствующее предупреждение Тегерану передали как напрямую, так и через региональных посредников. В США утверждают, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, заключенный около трех недель назад, продолжив атаки на гражданские суда в Ормузском проливе и прилегающих водах.

В Белом доме подчеркивают, что нежелание Ирана выполнить это требование ставит под сомнение его готовность соблюдать любые более широкие международные договоренности, в частности потенциальную ядерную сделку.

В то же время американские чиновники утверждают, что после двух дней взаимных ударов в начале недели иранская сторона якобы обратилась к США с призывом продолжить переговоры и признала свою ошибку.

«Они сказали нам: «Мы облажались. Мы совершили ошибку. Давайте продолжим переговоры», – цитирует одного из чиновников Axios.

В то же время спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг эту информацию. По его словам, Тегеран не инициировал переговоры с Вашингтоном, а лишь согласился обсудить ситуацию после обращения посредников из Катара.

По информации Axios, США ожидают официальной позиции Ирана после запланированной на субботу встречи министра иностранных дел страны с оманскими коллегами в Маскате.

В Вашингтоне также предупредили, что отказ Тегерана выполнить это требование повлечет за собой серьезные последствия. Американские чиновники считают, что внутри иранского руководства продолжается борьба относительно дальнейшей стратегии выполнения договоренностей и развития диалога со Соединенными Штатами.

«В их системе есть элементы, которые хотят достичь соглашения, но мы не можем принимать решения за них. Им нужно взять ситуацию под контроль», – отметил один из представителей американской администрации.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует после того, как Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по иранским целям.

Несмотря на это, страны продолжают технические переговоры по ядерной программе.

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