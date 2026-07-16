Трампу предлагают варианты расширения военной операции против Ирана – CNN

Президент США Дональд Трамп получает от военных и чиновников варианты расширения военной операции против Ирана на фоне попыток усилить давление на Тегеран и ослабить его контроль над Ормузским проливом.

Об этом CNN сообщили два источника, знакомых с обсуждениями.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По их словам, во время заседания в Ситуационной комнате Белого дома во вторник американские чиновники рассматривали возможные сценарии усиления военных действий против Ирана.

Как известно, Трамп публично заявлял, что в течение следующей недели США могут нанести по Ирану более мощные удары, в частности по объектам гражданской инфраструктуры и потенциально энергетическим целям. За кулисами президент обсуждает с высокопоставленными чиновниками различные варианты дальнейших операций, пытаясь заставить Тегеран согласиться на требования Вашингтона.

Американские чиновники заявляют, что цель этих ударов – ослабить способность Ирана препятствовать прохождению коммерческих судов через стратегический водный путь. В то же время уничтожение радаров и ракетных установок может стать подготовкой к более масштабным операциям, которые рассматривает Трамп.

По информации источников CNN, президент США сейчас оценивает возможность проведения операции по захвату острова Харк – ключевого центра экспорта иранской нефти, а также ударов по подземным комплексам в районе горы Пикекс, которые, вероятно, связаны с ядерной программой Ирана.

Напомним, недавно США объявили о завершении масштабной волны ударов по Ирану. Перед этим иранские войска ударили ракетами по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, среди раненых – граждане Украины.

Также Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ормузского пролива, которая должна начать действовать во вторник в 16:00 по восточному времени США. Также он заявил, что США должны получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, которые проходят через пролив.

В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

А накануне Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

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