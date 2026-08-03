Польские истребители перехватили над Балтикой российский самолет-разведчик

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Польские истребители перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.
Фото: x.com/KosiniakKamysz

Польские истребители в понедельник, 3 августа, перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над ЕвропойПосле появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

Инцидент произошел примерно в 60 километрах северо-западнее города Леба. По информации польской стороны, российский самолет не нарушал воздушное пространство Польши и находился в международном пространстве.

В то же время Ил-20 летел без плана полета и с выключенным транспондером, что затрудняло его идентификацию средствами контроля.

«Польские вооруженные силы продолжают следить за нашей безопасностью в этом районе и принимают меры по защите границы», – добавил министр.

Напомним, на саммите НАТО в Анкаре приняли решение модернизировать миссию патрулирования воздушного пространства Baltic Air Policing до формата воздушной обороны. В частности, пилоты истребителей получили право уничтожать дроны и другие объекты над странами Балтии, которые представляют угрозу.

А ранее сообщалось, что Британия перехватила самолеты рф, которые опасно маневрировали возле авианосца в Арктике.

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Польша Самолет Агрессия РФ Балтийское море Истребители Перехват самолетов
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