На Одесчине военный в СОЧ бросил гранату в сторону юношей, ранен подросток

В городе Подольск Одесской области военный в статусе СОЧ во время конфликта бросил гранату в сторону подростков. В результате взрыва ранения получил 13-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

27 октября 2025, 18:23 Случаи со взрывами гранат в общественных местах в течение четвертого года большой войны С начала года в Украине произошло десятки случаев с подрывами или взрывом гранат в небоевых условиях: в квартирах, возле дома, на улице или других общественных местах. Среди этих случаев были и случаи умішленных подрывов – в поезде и отделении полиции. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, инцидент произошел вблизи местного учебного заведения. По данным следствия, 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к подросткам, ругаться и провоцировать ссору.

Позже во время конфликта он достал гранату и начал угрожать детям. Несмотря на замечания прохожих, мужчина бросил взрывной предмет в сторону подростков.

«В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний мальчик. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Госпитализация не потребовалась. Окончательный характер и степень тяжести телесных повреждений установит назначенная полицейскими судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении.

Уточняется, что с места происшествия правоохранители изъяли обломки, которые, по предварительным выводам, были остатками ручной осколочной гранаты.

Правоохранители установили, что мужчина является военнослужащим, самовольно оставившим воинскую часть. Нападавшему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время фигуранта отправили под стражу без права внесения залога.

Как известно, в прошлом месяце в Подольском районе Одесской области мужчина, находившийся в статусе СОЧ, взорвал гранату, когда правоохранители остановили его за нарушение ПДД.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали мужчину, который угрожал гранатой жене и двоим детям.

Также в Днепре во время задержания участника драки произошел взрыв гранаты. В результате инцидента мужчина, бросивший боеприпас в сторону правоохранителей, погиб. Четверо правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.