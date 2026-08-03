На Одесчине военный в СОЧ бросил гранату в сторону юношей, ранен подросток

В городе Подольск Одесской области военный в статусе СОЧ во время конфликта бросил гранату в сторону подростков. В результате взрыва ранения получил 13-летний мальчик.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Как отмечается, инцидент произошел вблизи местного учебного заведения. По данным следствия, 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к подросткам, ругаться и провоцировать ссору.
Позже во время конфликта он достал гранату и начал угрожать детям. Несмотря на замечания прохожих, мужчина бросил взрывной предмет в сторону подростков.
«В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний мальчик. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Госпитализация не потребовалась. Окончательный характер и степень тяжести телесных повреждений установит назначенная полицейскими судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении.
Уточняется, что с места происшествия правоохранители изъяли обломки, которые, по предварительным выводам, были остатками ручной осколочной гранаты.
Правоохранители установили, что мужчина является военнослужащим, самовольно оставившим воинскую часть. Нападавшему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время фигуранта отправили под стражу без права внесения залога.
Как известно, в прошлом месяце в Подольском районе Одесской области мужчина, находившийся в статусе СОЧ, взорвал гранату, когда правоохранители остановили его за нарушение ПДД.
Напомним, ранее на Закарпатье задержали мужчину, который угрожал гранатой жене и двоим детям.
Также в Днепре во время задержания участника драки произошел взрыв гранаты. В результате инцидента мужчина, бросивший боеприпас в сторону правоохранителей, погиб. Четверо правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести.
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