В Иране отрицали информацию о переговорах с США

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В Тегеране заявили, что не ведут переговоров с Вашингтоном, несмотря на слова Дональда Трампа о возобновлении диалога.
Фото getty images

В Иране заявили, что не ведут переговоры с США, опровергнув слова Дональда Трампа о возобновлении диалога между странами. В то же время Тегеран проводит консультации с Оманом относительно создания временного безопасного маршрута для судов через Ормузский пролив.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны Эсмаил Багаи, слова которого цитирует CNN.

По его словам, переговоры с Соединенными Штатами не ведутся. В то же время сейчас Тегеран проводит консультации с Оманом относительно создания временного безопасного маршрута для судов через Ормузский пролив.

«Мы стремимся как можно скорее, в консультации с Оманом, определить маршрут, который, конечно, будет временным и позволит гарантировать безопасность судоходства через Ормузский пролив», – сказал Багаи.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказался от запланированного удара по Ирану после обращения Тегерана и других государств Ближнего Востока, которые попросили воздержаться от атаки из-за достижения договоренностей по основным положениям будущего соглашения.

Также американский лидер сообщил о том, что Вашингтон и Тегеран начнут новый этап переговоров в понедельник, 3 августа. По его словам, США и Израиль отложили новые удары по Ирану, чтобы дать дипломатии шанс достичь быстрого соглашения.

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США Иран Оман Ближний Восток Переговоры Боевые действия Ормузский пролив Война на Ближнем Востоке
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