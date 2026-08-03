В Иране отрицали информацию о переговорах с США

В Иране заявили, что не ведут переговоры с США, опровергнув слова Дональда Трампа о возобновлении диалога между странами. В то же время Тегеран проводит консультации с Оманом относительно создания временного безопасного маршрута для судов через Ормузский пролив.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны Эсмаил Багаи, слова которого цитирует CNN.

По его словам, переговоры с Соединенными Штатами не ведутся. В то же время сейчас Тегеран проводит консультации с Оманом относительно создания временного безопасного маршрута для судов через Ормузский пролив.

«Мы стремимся как можно скорее, в консультации с Оманом, определить маршрут, который, конечно, будет временным и позволит гарантировать безопасность судоходства через Ормузский пролив», – сказал Багаи.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказался от запланированного удара по Ирану после обращения Тегерана и других государств Ближнего Востока, которые попросили воздержаться от атаки из-за достижения договоренностей по основным положениям будущего соглашения.

Также американский лидер сообщил о том, что Вашингтон и Тегеран начнут новый этап переговоров в понедельник, 3 августа. По его словам, США и Израиль отложили новые удары по Ирану, чтобы дать дипломатии шанс достичь быстрого соглашения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.