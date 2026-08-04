Умеров рассказал о приоритетах на должности главы Службы внешней разведки

Новоназначенный глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил, что на новой должности сосредоточится на развитии международного сотрудничества, усилении возможностей ведомства и реализации стратегических оборонных инициатив президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении Умерова на странице в Facebook.

Как отметил чиновник, одним из ключевых направлений работы останется дальнейшее развитие международных связей Украины в сфере безопасности и обороны.

Соглсно его словам, за последние годы Украине удалось выстроить масштабные международные связи со США, Великобританией, Норвегией, странами Евросоюза, Ближнего Востока и Залива, Турцией и государствами Южного Кавказа.

«Это прочная основа для дальнейшего развития сотрудничества в сфере безопасности, разведки и обороны. На новой должности продолжу работать над этим», – заявил глава СВР.

Он отметил, что одним из важных направлений его деятельности останется реализация стратегических инициатив президента. В частности, речь идет о проектах Drone Deal и антибаллистической программе Freya, направленных на усиление оборонных возможностей и безопасности Украины и партнеров.

Умеров считает, что оба проекта должны усилить оборонные возможности и безопасность Украины и ее партнеров.

«Команда Службы внешней разведки Украины заслуживает еще больших возможностей для реализации своего потенциала. Моя задача – усилить ее способности, обеспечить необходимые ресурсы и создать все условия для максимально эффективной работы», – отметил новый руководитель ведомства.

Как известно, Зеленский 3 августа назначил Умерова главой Службы внешней разведки Украины, а экс-министра внутренних дел Игоря Клименко – секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Стоит отметить, что после своего назначения Клименко также обозначил первоочередные задачи на должности секретаря СНБО.

Напомним, в конце июля глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что сделал Умерову карьерное предложение, но не уточнил, какое именно.

Ранее в медиа появлялась информация, что кандидатуру Умерова рассматривали на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

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