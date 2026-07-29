Иран отверг план Омана по совместному управлению Ормузским проливом – СМИ

Иран отказался поддержать предложенный Оманом план совместного регионального управления судоходством в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

24 июля 2026, 11:39 Второй Ормуз: как Иран и хуситы пытаются заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив Хуситы при поддержке Ирана угрожают закрыть Красное море. «Слово и дело» показывает на инфографике хронологию эскалации конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе в 2026 году.

Согласно его словам, в Тегеране считают, что это предложение не имеет шансов на реализацию. Чиновник подчеркнул, что Иран также не поддерживает оманскую модель равного распределения контроля между двумя странами, поскольку она не соответствует его интересам.

При этом отмечается, что государства Персидского залива поддержали план Омана, предусматривавший взимание добровольных сборов за пользование проливом. Уточняется, что соответствующими средствами должны были финансироваться навигация, поисково-спасательные операции и защита окружающей среды.

Иранский чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия пытаются заставить Оман принять то, что он назвал «нереалистичными планами». Также Тегеран настаивает, что весь входящий маршрут пролива и часть исходящего маршрута должны находиться исключительно под контролем Ирана.

Чиновник добавил, что Иран уважает Оман, но договоренность 50/50, при которой две страны будут делить контроль поровну, не отвечает интересам Ирана.

В то же время, в Тегеране считают, что южные маршруты через пролив, проходящие по территориальным водам Омана, могут представлять опасность для судоходства.

Как известно, ранее ожидалось, что 26 июля Иран и Оман могут достичь договоренностей по параметрам нового соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Напомним, 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло привести к взрыву.

Впоследствии США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки по коммерческим судам.

При этом администрация Трампа потребовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.

В частности, позже иранские войска ударили ракетами по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, а среди раненых оказались граждане Украины.

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