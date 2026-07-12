В США и Иране прокомментировали ситуацию с движением судов в Ормузском проливе

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В США заявили о безопасности судов и свободном движении в Ормузском проливе, несмотря на напряженную ситуацию в регионе. При этом в Иране объявили, что в настоящее время проход через Ормуз невозможен.
Иллюстративное фотоGetty Images

В США заявили, что Ормузский пролив остается полностью открытым для прохода гражданских судов, а движение кораблей является бесперебойным. В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

Об этом Центральное командование США (CENTCOM) и иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) сообщают в соцсети Х.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По информации американского командования, в настоящее время войска США развернуты в регионе и готовы обеспечивать свободу судоходства на этом международном водном пути.

При этом в CENTCOM подчеркнули, что иранские силы не контролируют Ормузский пролив, добавив, что любые угрозы и заявления со стороны Тегерана необоснованны и «не влияют на стабильность трафика».

По данным CENTCOM, в течение последней недели более 140 судов прошли через Ормузский пролив.

В то же время, в PGSA отреагировали на заявление американского командования о том, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства.

«В связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе проход через Ормузский пролив в настоящее время невозможен. Как только ситуация стабилизируется и восстановится спокойствие, все заявки на транзит будут рассмотрены в соответствии с очередностью их подачи и будут выданы необходимые разрешения», – говорится в сообщении.

Как отмечает Тегеран, единственным способом получить разрешение на проход через Ормуз является обращение к иранскому PGSA.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа требовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.

Однако после этого иранские военные открыли предупредительный огонь по судну в проливе, которое якобы нарушило установленный порядок прохождения по стратегической водной артерии.

Заявление прозвучало на фоне нового обострения между Ираном и США. Президент США Дональд Трамп 10 июля сообщил, что Вашингтон согласился продолжить переговоры с Тегераном, однако в то же время заявил о завершении режима прекращения огня.

Как известно, накануне США уже в третий раз за неделю ударили по объектам в Иране.

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