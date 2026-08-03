Клименко очертил свои первоочередные задачи в должности секретаря СНБО

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко очертил приоритеты своей работы в этой должности.

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22 июля 2026, 18:56 Кто дольше и меньше всех возглавлял правительство, Минобороны, МВД и МИД независимой Украины «Слово и дело» показывает на инфографике среднее время пребывания на должности глав правительства, Минобороны, МВД и МИД Украины.

Среди первоочередных задач Клименко назвал усиление координации между всеми составляющими сектора безопасности и обороны.

По его словам, ключевыми элементами должно стать синхронное взаимодействие ведомств, четкая координация действий и оперативный обмен информацией.

Отдельное внимание новый секретарь СНБО планирует уделить контролю над выполнением уже принятых решений. Для этого будет проведен аудит их реализации, а также введен системный контроль с тем, чтобы решения выполнялись в полном объеме и в определенные сроки.

Еще одним направлением работы Клименко определил стратегическое прогнозирование рисков безопасности.

«Анализ рисков, предупреждение и оперативное реагирование на новые вызовы безопасности – от ситуации на фронте до защиты критической инфраструктуры, киберпространства и противодействия дезинформации. Устойчивость государства формируется ежедневной слаженной работой каждого ведомства и каждого специалиста. Спасибо всем, кто держит свое направление», – написал Клименко.

Напомним, 3 августа президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины, а экс-министра внутренних дел Игоря Клименко – секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что Игорь Клименко мог возглавить министерство обороны. По словам бывшего главы ведомства Михаила Федорова, президент Зеленский сказал ему о решении назначить Клименко примерно за полчаса до заседания фракции «Слуга народа», которое состоялось 15 июля и было посвящено кадровым вопросам.

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