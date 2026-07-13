Трамп заявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены взять под свой контроль Ормузский пролив и обеспечивать его безопасность.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Мы устанавливаем контроль над проливов. У них ничего нет», – заявил Трамп, добавив, что Вашингтон должен был разобраться з угрозой со стороны Ирана еще 47 лет назад.

По словам главы Белого дома, в ходе недавних переговоров стороны якобы в течение 11 часов согласовали все ключевые вопросы, однако впоследствии Тегеран потребовал изменений к достигнутым договоренностям.

Трамп также заявил, что международное сообщество должно компенсировать Вашингтону расходы по охране стратегически важного морского пути.

«Мы будем его охранять. Нам будут платить за охрану – большие деньги. Нам возместят расходы, потому что другие страны очень богаты. Они на нашей стороне, и от нас нельзя ожидать, что мы будем делать это бесплатно», – считает он.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа требовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.

Однако после этого иранские военные открыли предупредительный огонь по судну в проливе, которое якобы нарушило установленный порядок прохождения по стратегической водной артерии.

В США заявили, что Ормузский пролив остается полностью открытым для прохода гражданских судов, а движение кораблей является бесперебойным. В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

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