Трамп заявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены взять под свой контроль Ормузский пролив и обеспечивать его безопасность.
Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
«Мы устанавливаем контроль над проливов. У них ничего нет», – заявил Трамп, добавив, что Вашингтон должен был разобраться з угрозой со стороны Ирана еще 47 лет назад.
По словам главы Белого дома, в ходе недавних переговоров стороны якобы в течение 11 часов согласовали все ключевые вопросы, однако впоследствии Тегеран потребовал изменений к достигнутым договоренностям.
Трамп также заявил, что международное сообщество должно компенсировать Вашингтону расходы по охране стратегически важного морского пути.
«Мы будем его охранять. Нам будут платить за охрану – большие деньги. Нам возместят расходы, потому что другие страны очень богаты. Они на нашей стороне, и от нас нельзя ожидать, что мы будем делать это бесплатно», – считает он.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа требовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.
Однако после этого иранские военные открыли предупредительный огонь по судну в проливе, которое якобы нарушило установленный порядок прохождения по стратегической водной артерии.
В США заявили, что Ормузский пролив остается полностью открытым для прохода гражданских судов, а движение кораблей является бесперебойным. В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.
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