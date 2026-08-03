После массового наплыва мигрантов в испанской Сеуте продолжают находить тела погибших

В испанском анклаве Сеута продолжают подсчитывать жертв массового прорыва мигрантов из Марокко. Официально подтверждена гибель 72 человек, тогда как в местном морге уже находятся тела 88 мигрантов, часть из которых погибла во время предыдущих попыток нелегально попасть в Испанию.

Об этом пишет Reuters и испанское издание El País.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

Власти испанского анклава Сеута сообщили, что в местном морге находятся тела 88 мигрантов, погибших при попытках добраться до Испании. В то же время правительство страны официально подтверждает 72 жертвы массового прорыва границы, произошедшего на прошлой неделе.

По словам правительственного делегата в Сеуте Мигеля Анхеля Переса, после инцидента медицинскую помощь получили более тысячи человек, а ситуация в анклаве постепенно стабилизируется.

Глава Сеуты Хуан Хесус Вивас объяснил, что 88 тел в морге не означают, что все они связаны именно с последней трагедией. Часть погибших умерла во время других попыток нелегально пересечь границу в течение предыдущих двух недель. Морг, рассчитанный на 200 тел, продолжает принимать погибших, которых находят на побережье как с испанской, так и с марокканской стороны.

По данным правоохранителей и спасателей, часть мигрантов утонула в море, другие погибли в давке во время попыток добраться до испанской части пляжа или перелезть через волнорез и приграничное ограждение.

По информации похоронных служб, среди погибших много подростков и несколько женщин. Большинство жертв – граждане Марокко, а также выходцы из стран Африки к югу от Сахары.

Ранее Reuters сообщало, что только на испанской стороне границы обнаружили десятки тел мигрантов. По данным агентства, людей к опасной попытке пересечения границы подтолкнули экономические трудности и слухи, распространенные в социальных сетях.

Напомним, для сдерживания массового наплыва мигрантов в Сеуту испанские власти начали развертывание 500-метрового плавучего барьера на границе с Марокко.

В то же время более 48,3 тысячи из почти 50 тысяч нелегалов, прорвавшихся в анклав, уже добровольно вернулись на марокканскую территорию, что позволило правительству Испании заявить о постепенной стабилизации ситуации.

На фоне этих событий лидеры 22 государств ЕС призвали руководство Евросоюза к незамедлительным действиям в ответ на миграционный кризис в Сеуте.

Ранее ряд европейских стран, в частности Италия и Финляндия, даже предлагали исключить Испанию из Шенгенской зоны.

В связи с кризисом Италия уже прекратила морское и воздушное сообщение с Испанией, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон, заявив о поддержке Мадрида, приказал усилить общую границу с помощью четырех военных подразделений, авиации и БПЛА.

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