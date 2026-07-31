Тысячи мигрантов прорвались в испанскую Сеуту: туда перебрасывают военных

В автономный испанский город Сеута, расположенный на побережье Северной Африки, за последние дни прорвались тысячи мигрантов с территории Марокко. Из-за резкого обострения ситуации правительство Испании направило в анклав дополнительные подразделения полиции и военных.

Об этом сообщает Reuters.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

По информации испанского правительства, с материковой части страны в Сеуту, куда прорвались тысячи мигрантов, уже прибыли 200 бойцов специальных полицейских подразделений и 60 военнослужащих.

Государственный телеканал TVE сообщает, что в город попали от 2 до 3 тысяч мигрантов.

В то же время местные власти сообщили об обнаружении девяти тел погибших. Всего за последние несколько месяцев при попытках добраться до Сеуты погибли уже около 60 мигрантов.

По данным Гражданской гвардии Испании, большинство людей пытаются попасть в анклав морем через район приграничной дамбы Тарахаль, минуя сухопутную границу.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас призвал центральное правительство объявить чрезвычайное положение из-за масштабного наплыва нелегальных мигрантов.

Как отмечает Reuters, одним из факторов, который мог спровоцировать новую волну миграции, стала программа легализации около 500 тысяч нелегальных мигрантов, которую недавно запустила Испания. После этого количество поданных заявлений значительно выросло.

В начале июля Верховный суд Испании также принял решение, что мигрантов, которых перехватывают в море по пути в Сеуту или Мелилью, нельзя немедленно возвращать по процедуре так называемого «пограничного отказа», которая ранее позволяла быстрое выдворение задержанных.

Тем временем в Италии на фоне миграционного кризиса в Испании рассматривают возможность временного восстановления пограничного контроля для путешественников, прибывающих из Испании, а также поднимают вопрос о функционировании Шенгенской зоны.

Напомним, еще весной Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер выступил за ужесточение правил депортации лиц, находящихся в ЕС нелегально, критикуя слабость действующей системы.

А на инфографике от «Слово и дело» можно узнать откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире.

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