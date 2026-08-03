Бизнесмена из Украины задержали в Польше по делу о краже электровелосипедов: что известно

На польском пункте пропуска «Будомеж» задержали 35-летнего гражданина Украины. Германия разыскивает его по Европейскому ордеру на арест по делу о якобы краже 171 электровелосипеда. В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на ситуацию.

Об этом пишет польское издание RMF24 и Укринформ.

На приграничном пункте пропуска «Будомеж» польские пограничники задержали 35-летнего украинца Дмитрия Карчука – директора CEO Club Ukraine. Причиной стал Европейский ордер на арест, выданный немецкими правоохранителями.

По данным польского издания, мужчину задержали 28 июля во время прохождения пограничного контроля перед въездом в Польшу. Во время проверки документов выяснилось, что его разыскивает Германия.

По версии немецкого следствия, в 2024 году подозреваемый якобы использовал поддельные товаросопроводительные документы, выдал себя за работника транспортной компании и завладел грузом со 171 электровелосипедом. Общая стоимость велосипедов оценивается более чем в 126 тысяч евро (более 500 тысяч злотых). По немецкому законодательству за такое преступление может грозить до 10 лет лишения свободы.

Польский суд уже избрал украинцу меру пресечения в виде временного ареста.

В то же время основатель и президент CEO Club Сергей Гайдачук заявил, что Карчук не имеет никакого отношения к этому делу. По его словам, на момент предполагаемого преступления он находился в Украине, проходил реабилитацию после операции на колене и передвигался на костылях. Это, как утверждает Гайдачук, подтверждают данные о пересечении границы, биллинг мобильного телефона, банковские операции, показания очевидцев, а также фото- и видеоматериалы.

Кроме того, он подчеркнул, что Карчук не имеет водительского удостоверения соответствующей категории, хотя следствие предполагает, что он лично управлял грузовиком.

По словам Гайдачука, защита уже обжалует арест и просит изменить меру пресечения на залог. Он также отметил, что суд в настоящее время не рассматривает вопрос виновности, а лишь решает вопрос исполнения Европейского ордера на арест и возможной экстрадиции в Германию.

Как пишет Укринформ, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Генеральное консульство Украины в Люблине после получения информации о задержании обратилось к польской стороне с запросом на безотлагательный консульский доступ к Дмитрию Карчуку.

В ведомстве отметили, что ожидают скорейшего предоставления такого доступа, а дело находится на особом контроле украинских дипломатов.

Напомним, на днях в польском Вроцлаве полиция задержала 18-летнего украинца по подозрению в вооруженном нападении на 30-летнюю гражданку Польши. Фигуранту инкриминируют покушение на умышленное убийство.

На фоне подобных инцидентов в польской прокуратуре создали специализированные группы для расследования преступлений на почве национальной ненависти. Соответствующую спецподготовку уже прошли более 100 прокуроров.

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