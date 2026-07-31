Испанию предлагают исключить из Шенгена из-за миграционного кризиса: последние подробности

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен поддержала предложение премьера Италии Мелони об исключении Испании из Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса.

Об этом глава МВД Финляндии написала 31 июля в соцсети Х.

Рантанен заявила, что Испания не смогла защитить свою внешнюю границу от вторжения более 50 тысяч мигрантов из Марокко, поэтому эта страна больше не имеет права быть членом Шенгенской зоны.

«Так не может продолжаться. Все европейские страны должны поддержать предложение Мелони. Страны, которые не выполняют своих обязательств по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», – написала она.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

Что произошло

События в испанской Сеуте, расположенной на побережье Северной Африки, начались с большого наплыва людей из Марокко, которые пересекали границу как сушей, так и морем. По оценкам испанского Министерства внутренних дел, за последние сутки в город могли попасть около 60 тысяч мигрантов. Такие же данные сообщил BBC и президент Сеуты – Хуан Хесус Вивас.

Это произошло после отмены испанским судом упрощенной процедуры «горячей депортации».

В ответ Испания направила в Сеуту воинские подразделения и дополнительные отряды полиции, чтобы восстановить контроль над границей и стабилизировать ситуацию. В настоящее время испанские власти сосредоточены на восстановлении контроля над границей и расследовании путей и механизмов массового прибытия мигрантов.

Как сообщил президент Сеуты, во время перехода границы погибли по меньшей мере 34 человека.

В свою очередь, премьер-министр Педро Санчес назвал ситуацию «атакой» и заявил, что правительство работает над тем, чтобы вернуть всех нелегальных мигрантов в Марокко «как можно быстрее».

Санчес пообещал задействовать все государственные ресурсы для обеспечения безопасности жителей Сеуты.

«Вся Испания с Сеутой. Правительство Испании поддерживает город и понимает эмоции и обеспокоенность его жителей», – заявил Санчес.

Заявления европейских лидеров

Несколько европейских лидеров выразили обеспокоенность, а некоторые пообещали ужесточить контроль на границах. Другие же, как Джорджа Мелони, предлагают исключить страну из Шенгена. Также премьер-министр Италии заявила о готовности к чрезвычайным мерам.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал заявления Рима неуместными и сообщил, что итальянского посла вызовут для выражения протеста.

На ситуацию в Сеуте также отреагировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала кадры из испанского анклава неприемлемыми и подчеркнула, что въезд в Европейский Союз должен происходить в соответствии с установленными правилами. Фон дер Ляйен сообщила, что поручила двум еврокомиссарам подключиться к урегулированию ситуации.

А вот премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции предложили помощь Испании.

Ранее стало известно, что в автономный испанский город Сеута в течение последних 24 часов начали прорываться тысячи мигрантов с территории Марокко. Из-за резкого обострения ситуации правительство Испании направило в анклав дополнительные подразделения полиции и военных.

Также мы сообщали, что весной Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер выступил за ужесточение правил депортации лиц, находящихся в ЕС нелегально, критикуя слабость действующей системы.

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