Страны ЕС призвали к срочному ответу из-за миграционного кризиса в Сеуте

Лидеры 22 стран Европейского Союза призвали руководство ЕС немедленно отреагировать на миграционный кризис в испанском анклаве Сеута, куда в последние дни массово прорвались нелегальные мигранты.

Об этом говорится в совместном письме европейских стран, которое было обнародовано 1 августа.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

Документ адресован президенту Европейского совета Антониу Коште, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Ирландии, председательствующей в настоящее время в Совете ЕС.

Его подписали руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Греции, Мальты, Кипра, Нидерландов, Польши, Словакии, Швеции, Дании, Болгарии, Бельгии, Финляндии, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

В письме подчеркивается, что ЕС должен не допустить ситуации, при которой массовые нелегальные пересечения границы или использование миграции в качестве инструмента гибридного давления будут создавать впечатление, будто незаконный въезд в Евросоюз может привести к легальному пребыванию.

Лидеры также позитивно оценили сотрудничество Испании и Марокко, благодаря которому значительную часть мигрантов уже вернули обратно, и выразили надежду, что при поддержке Евросоюза ситуацию в ближайшее время удастся полностью стабилизировать.

Кроме того, авторы обращения призвали Ирландию как страну, председательствующую в Совете ЕС, как можно скорее созвать внеочередное заседание министров внутренних дел. На нем предлагают согласовать общий европейский ответ, мобилизовать имеющиеся механизмы поддержки и предоставить Испании необходимую помощь.

Напомним, десятки тысяч мигрантов пытались попасть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. По оценкам местных властей, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, в то время как МВД Испании сообщает о более чем 50 тысячах нелегальных мигрантов.

Впоследствии правительство Испании заявило, что более 48,3 тысячи из около 50 тысяч мигрантов уже вернулись обратно, ситуация постепенно нормализуется.

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