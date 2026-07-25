Уже третьи сутки в Запорожье не курсируют пассажирские поезда – министр

Пассажирские поезда уже третьи сутки не курсируют в Запорожье из-за усиления ударов российской армии.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник во время рабочей поездки в прифронтовый регион.

Калашник рассказал, что проверил состояние защиты железнодорожной инфраструктуры, подчеркнув, что ее бесперебойная работа критически важна не только для безопасности, но и для обеспечения логистики государства в условиях войны.

«К сожалению, уже третьи сутки из-за российских атак и ситуации безопасности пассажирские поезда не курсируют непосредственно в Запорожье», – написал он.

Кроме того, Калашник вместе с руководством Запорожской областной военной администрации осмотрел энергетические объекты и один из объектов водоснабжения, а также провел координационное совещание по подготовке области к отопительному сезону.

Напомним, утром 25 июля российская армия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погибла женщина, еще 11 человек пострадали.

А 18 июля сообщалось, что оккупанты ударили по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. Никто из работников и пассажиров не пострадал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.