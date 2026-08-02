Зеленский назвал количество ракет и дронов, которыми рф атаковала Украину в течение недели

Национальная безопасность
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По словам президента, только за неделю россия нанесла удары по 16 регионам Украины, повредив более 1,5 тысяч объектов.
ГСЧС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение последней недели российские войска атаковали 16 украинских регионов.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

По словам президента, только за эту неделю россия выпустила по Украине около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты, в том числе баллистические.

Зеленский также напомнил о последних атаках. В частности, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам, а в Броварах в результате атаки беспилотника погиб один человек и еще шестеро получили ранения. Президент отметил, что обстрелам также подверглись Харьков и Харьковская область, Одесчина, Запорожская и Днепропетровская области.

По его словам, за неделю из-за российских ударов было повреждено более 1,5 тысяч объектов, среди которых сотни жилых домов.

Глава государства подчеркнул, что значительная часть российских предприятий, производящих компоненты для дронов, ракет и управляемых авиабомб, до сих пор не находится под санкциями.

«Поэтому агрессор сейчас все больше вкладывается в баллистику и пытается нарастить ее производство. Нужен нажим на каждое звено ОПК, и именно такой нажим в конечном итоге поможет уменьшить и количество атак против наших людей», – отметил Зеленский.

Президент призвал международных партнеров расширять санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, подчеркнув, что они должны быть действенными и охватывать все предприятия, работающие на производство вооружения.

Напомним, в ночь на воскресенье российские войска совершили атаку на Украину, применив 133 ударных беспилотника различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 109 вражеских целей.

Накануне, 1 августа, российские войска ударили по рейсовому микроавтобусу с гражданскими на Днепропетровщине. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек.

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