Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

Политика
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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром после отставки правительства.
Getty Images

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

«На основании статьи 149, части 1 Конституции Никол Пашинян назначается премьер-министром», – говорится в указе.

Назначение состоялось после того, как президент принял формальную отставку правительства. Согласно Конституции Армении, Кабинет министров слагает полномочия в день начала работы новоизбранного парламента. Ранее партия «Гражданский договор», имеющая большинство в Национальном собрании, официально выдвинула Пашиняна кандидатом на должность главы правительства.

Напомним, на парламентских выборах партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,7% голосов избирателей.

Впоследствии пророссийская партия «Сильная Армения» пыталась признать недействительными результаты парламентских выборов. Однако Конституционный суд Армении оставил результаты в силе.

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Армения Никол Пашинян Премьер-министр
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