Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

«На основании статьи 149, части 1 Конституции Никол Пашинян назначается премьер-министром», – говорится в указе.

Назначение состоялось после того, как президент принял формальную отставку правительства. Согласно Конституции Армении, Кабинет министров слагает полномочия в день начала работы новоизбранного парламента. Ранее партия «Гражданский договор», имеющая большинство в Национальном собрании, официально выдвинула Пашиняна кандидатом на должность главы правительства.

Напомним, на парламентских выборах партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,7% голосов избирателей.

Впоследствии пророссийская партия «Сильная Армения» пыталась признать недействительными результаты парламентских выборов. Однако Конституционный суд Армении оставил результаты в силе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.