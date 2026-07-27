Россияне ударили по Запорожью УАБом и дронами, есть погибший и раненые

Общество
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Утром 27 июля российские войска ударили по Запорожью управляемой авиабомбой и дроном. Погиб 67-летний мужчина, ещё два человека получили ранения, из-под завалов спасли 22-летнего парня.
Фото Запорізька ОВА

Утром 27 июля российские войска атаковали Запорожье управляемой авиабомбой и ударным дроном. В результате обстрела погиб 67-летний мужчина, ещё два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре. В результате удара погиб 67-летний мужчина. Сообщалось, что под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно, что спасателям удалось деблокировать из-под завалов дома, разрушенного УАБом, 22-летнего мужчину. Он находится под наблюдением врачей, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Кроме того, российский дрон попал в многоэтажный жилой дом, повредив квартиру. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Напомним, днём 26 июля российские войска нанесли удар по Чернигову. Один из беспилотников попал в супермаркет «АТБ». Погибли два человека, ещё 13 человек получили ранения. Позже стало известно, что россияне атаковали город дроном с видеокамерой.

Также в воскресенье утром российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона.

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