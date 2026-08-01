США попытаются возобновить переговоры Украины и рф: Рубио назвал главное препятствие

Соединенные Штаты в течение ближайших нескольких недель попытаются выяснить, возможно ли возобновить переговоры между Украиной и россией. В Вашингтоне заявили о подготовке новых дипломатических шагов, направленных на завершение войны.

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в эфире Fox News.

23 июля 2026, 10:42 Лавров заверил Рубио, что рф готова к переговорам о завершении войны в Украине Глава МИД россии Сергей Лавров встретился с Государственным секретарем США Марко Рубио и заверил, что Москва готова к возобновлению переговоров относительно завершения войны в Украине.

По его словам, в ближайшее время Вашингтон активизирует усилия, чтобы проверить возможность возвращения Киева и Москвы к переговорному процессу.

«В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между россией и Украиной и положить конец этой войне», – заявил Рубио.

В то же время госсекретарь признал, что между сторонами остаются существенные разногласия.

По его словам, Украина и россия имеют четкие «красные линии», которые пока не позволяют достичь желаемого результата.

«Пока нам не удастся немного сблизить эти “красные линии”, мы еще не достигнем желаемого результата», – отметил Рубио.

Напомним, в конце июня президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения о возможной встрече для обсуждения путей завершения войны в Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин хочет завершить войну против Украины. Президент США заявил, что глава Кремля сейчас «действительно ощущает давление». В то же время он отметил, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить мир.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что российская федерация в определенный момент будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной о завершении войны, и назвал сроки.

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