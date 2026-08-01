Латвия временно закрыла границу с Беларусью

Латвия вечером 31 июля временно прекратила пропуск через границу с Беларусью из-за технических неисправностей в работе информационных систем. Граждан, планирующих вернуться в страну, призвали воспользоваться альтернативными маршрутами.

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы.

По словам главы МВД, в настоящее время пересечение латвийско-белорусской границы невозможно из-за технического сбоя.

«По техническим причинам граница между Латвией и Беларусью закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», – заявил Домбрава.

В Государственной пограничной службе Латвии уточнили, что проблемы возникли в информационных системах пункта пропуска «Патерниеки». Из-за этого проведение пограничного контроля временно невозможно.

В то же время латвийская команда реагирования на киберинциденты Cert.lv сообщила, что на данный момент нет признаков внешнего вмешательства или кибератаки. По предварительным данным, речь идет о локальных технических неисправностях.

Накануне министр внутренних дел Латвии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Беларусь и возвращения оттуда. Такую рекомендацию он объяснил рисками, связанными с миграционной гибридной атакой, которую, по словам латвийских властей, осуществляет Беларусь.

Ранее сообщалось, что в Латвии могут заменить или исправить дорожные знаки, указывающие направления на населенные пункты россии и Беларуси. В настоящее время на автодорогах страны установлено 235 таких информационных указателей.

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