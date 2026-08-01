В польском городе Гдыня неизвестный мужчина напал на 40-летнюю украинку

В польском городе Гдыня неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. После нападения злоумышленник сбежал, а полиция начала его поиски.

Об этом сообщают польские издания со ссылкой на спикера местной полиции Марека Кобялка.

Инцидент произошел днем 30 июля на одной из улиц Гдыни. По предварительным данным, нападавший подошел к женщине, нанес ей два удара по голове деревянной палкой, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу Гдыни, где медики оказали ей необходимую помощь. После обследования женщину отпустили домой. По информации правоохранителей, угрозы ее жизни нет.

В настоящее время польская полиция устанавливает личность нападавшего и выясняет все обстоятельства инцидента. В то же время следователи отмечают, что на данном этапе расследования нет оснований считать, что нападение было совершено на почве национальной ненависти.

Напомним, в последние недели в Польше участились случаи агрессии в отношении украинцев. В частности, 26 июля во Вроцлаве двое мужчин избили молодую пару из Украины.

Из-за подобных случаев в органах прокуратуры страны сформировали специальные группы прокуроров, которые расследуют преступления, совершенные на почве национальной ненависти. Соответствующее обучение уже прошли более 100 прокуроров.

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