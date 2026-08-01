С 1 августа начали повышать тарифы на воду: в каких городах выросла стоимость

С 1 августа в ряде украинских городов начали действовать новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В то же время еще несколько общин готовятся пересмотреть стоимость услуг в ближайшее время.

Об этом сообщили местные водоканалы.

3 июля 2026, 17:52 Горячие цены на холодную воду: новые тарифы на водоснабжение в городах Украины В июле коммунальные предприятия увеличили стоимость снабжения и отведения холодной воды для ряда украинских городов. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие тарифы сейчас действуют в областных центрах Украины.

В частности, новые тарифы ввели Львов и Полтава. Во Львове с 1 августа общий тариф на водоснабжение и водоотведение вырос с 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр.

Новые расценки составляют:

водоснабжение – 36,04 грн за кубометр;

водоотведение – 20,34 грн за кубометр.

В документе объяснили, что тариф не пересматривался более четырех лет. За это время существенно подорожали электроэнергия, топливо, реагенты и выросли расходы на оплату труда.

Городской голова Андрей Садовый отметил, что утвержденный тариф является минимально необходимым для стабильной работы предприятия. В «Львовводоканале» добавили, что этих средств хватит только на покрытие текущих расходов, без реализации масштабной модернизации сетей.

Новые тарифы начали действовать и для потребителей «Полтававодоканала». Для населения установили:

водоснабжение – 39 грн за кубометр;

водоотведение – 30,76 грн за кубометр.

С учетом НДС общая стоимость услуг составляет 83,71 грн за кубометр.

На предприятии объяснили, что без изменения тарифов могут возникнуть проблемы с ремонтом сетей, работой аварийных служб и даже с бесперебойным водоснабжением.

В то же время в Киеве и Одессе решения об изменении стоимости водоснабжения еще находятся на этапе обсуждения. В столице сейчас действует тариф 30,38 грн за кубометр. «Киевводоканал» предлагал повысить его почти до 89 грн, однако КГГА это предложение не поддержала.

Вместо этого городские власти рассматривают вариант установления тарифа на уровне 63,79 грн за кубометр, который еще в прошлом году утвердила НКРЭКУ.

В Одессе вопрос повышения тарифов также остается открытым. Городская военная администрация выступает против предложения «Инфоксводоканала» установить тариф более 100 грн за кубометр. Власти настаивают, что новая стоимость не должна превышать 65 грн за кубометр.

Напомним, с июля в ряде украинских городов существенно выросла стоимость холодной воды – тарифы подскочили как минимум вдвое, а в некоторых регионах даже втрое Уже вскоре обновленные платежки получат жители и других городов Украины. Посмотреть актуальную стоимость воды в областных центрах можно на инфографике «Слово и дело».

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