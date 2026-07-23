«Мы используем силу и готовы действовать»: Рубио сделал заявление после встречи с Лавровым

В Соединенных Штатах Америки заявили, что президент Трамп предан «делу» прекращения российско-украинской войны и при первой же возможности Вашингтон готов сыграть активную роль. В частности, использовать свое влияние и силу для достижения мира.

Об этом 23 июля заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД рф Сергеем Лавровым, пишет The Guardian.

По словам Рубио, Вашингтон стремится к скорейшему завершению войны и готов использовать свое влияние для достижения мира.

«Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы играть любую позитивную роль, какую сможем, чтобы положить конец войне», – подчеркнул госсекретарь США.

6 июля 2026, 00:41 Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам Россия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

Также он заявил, что выдвинутые ранее предложения по мирному урегулированию конфликта были «на то время неприемлемыми для Украины», и сейчас являются еще «менее приемлемыми», поэтому мирные переговоры по Украине требуют «новых идей».

«Если мир и наступит, то это будет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в соответствующем контексте и форме, если представится возможность и будут благоприятные условия. Мы готовы позитивно выполнить эту роль», – сказал Рубио.

Государственный секретарь также сообщил, что президент США Дональд Трамп считает российско-украинскую войну «глупой» и «бессмысленной», поэтому ее необходимо как можно быстрее завершить.

«Президент предан этому делу, и каждый день, если мы увидим возможность изменить ситуацию к лучшему, мы это сделаем», – сказал он и добавил, что США готовы использовать все дипломатическое влияние и возможности.

«Мы используем силу и влияние Соединенных Штатов, чтобы это сделать. Мы готовы действовать, если представится такая возможность», – подчеркнул Рубио.

Также он отметил, что в политике Штатов не произошло никаких изменений, комментируя заявление Лаврова о «недопустимости» дальнейших поставок оружия Украине.

Ранее в МИД россии заявили, что Сергей Лавров встретился с Государственным секретарем США Марко Рубио и заверил его в том, что Москва готова к возобновлению переговоров относительно завершения войны в Украине.

О встрече между министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марком Рубио на Филиппинах стало известно 22 июля. Отмечалось, что стороны планировали обсудить войну в Украине и конфликты на Ближнем Востоке.

Также мы сообщали, что в конце июня президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора Владимира Путина предложения о возможной встрече для обсуждения путей завершения войны в Украине.

А несколько дней назад медиа писали, что рф изменила свою позицию относительно возможных переговоров о завершении войны и больше не планирует возвращать Украине даже часть оккупированных территорий

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