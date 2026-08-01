Во время ночной российской атаки ПВО сбила только одну баллистическую ракету

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки в ночь на 1 августа украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить только одну баллистическую ракету из-за дефицита боеприпасов к системам Patriot.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По словам Зеленского и информации Воздушных сил, этой ночью россия выпустила по Украине 35 ракет, среди которых 27 баллистических ракет «Искандер-М»/С-300, а также 185 ударных беспилотников. Основной удар враг направил по Киеву и Киевской области.

Президент подчеркнул, что украинским военным удалось перехватить только одну баллистическую ракету.

«Сбили только одного «Искандера» – просто потому, что нет ракет к Patriot», – отметил Зеленский.

Он призвал международных партнеров ускорить поставки средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним, подчеркнув, что они нужны Украине уже сейчас.

«Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не где-то на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с антибаллистикой сохраняет жизни наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам», – подчеркнул президент.

Воздушные силы уточнили, что ночью оккупанты запустили четыре противокорабельные ракеты «Циркон»/«Оникс», 27 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, две противорадиолокационные ракеты Х-31, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также дроны Shahed, «Гербера», «Италмас», «Бандероль» и беспилотники-имитаторы «Пародия».

По состоянию на 09:30 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 156 воздушных целей. Среди них – одна баллистическая ракета «Искандер-М»/С-400, одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 154 ударных беспилотника различных типов.

Предварительно зафиксированы попадания 26 баллистических и четырех противокорабельных ракет, а также 23 ударных дронов на 21 локации. Кроме того, обломки сбитых целей упали еще в двух местах, три российские ракеты не достигли своих целей.

Напомним, что в Киеве сообщали о повреждении жилых домов, складских помещений и автомобилей. А также писали о людях, заблокированных в доме, который частично разрушен в результате атаки.

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