Россия атаковала Полтавскую и Харьковскую области: повреждена критическая инфраструктура, есть раненые

Утром 1 августа российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками, попав в объект критической инфраструктуры и логистический терминал. В то же время в течение минувших суток под ударами находились Харьков и еще 17 населенных пунктов области – пострадали шесть человек.

1 августа 2026, 10:11 Во время ночной российской атаки ПВО сбила только одну баллистическую ракету В ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Силы ПВО уничтожили 156 воздушных целей, однако зафиксированы десятки попаданий в разных регионах.

Атака на Полтавскую область

По словам начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивныча, один из беспилотников попал на территорию объекта критической инфраструктуры в Полтавском районе.

Российские войска также повторно атаковали логистический терминал.

Обломки одного из дронов упали на территорию частного домовладения, в результате чего загорелась хозяйственная постройка.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По данным экстренных служб, пострадавших нет.

Последствия ударов по Харьковской области

В течение минувших суток российским атакам подверглись Харьков и еще 17 населенных пунктов области.

В Харькове ранены женщины в возрасте 41, 47 и 71 года.

В Малой Даниловке пострадал 50-летний мужчина, в Дергачах 63-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс, а в Приколотном ранен 50-летний мужчина.

Кроме того, медики оказали помощь двум людям, пострадавшим во время предыдущих атак.

По данным ОВА, россияне применили по Харьковской области ракету, четыре управляемые авиабомбы, девять дронов типа «Герань-2», два БПЛА «Ланцет», девять беспилотников «Молния», шесть FPV-дронов и еще 30 дронов неустановленного типа.

Беспилотники также атаковали Салтовский, Немышлянский и Киевский районы Харькова.

В городе повреждены крыша многоквартирного дома, станция технического обслуживания, автозаправочная станция и три автомобиля.

В районах области повреждены гражданские предприятия, учебное заведение, административные здания, склады, многоквартирные и частные дома, магазин, гараж, зерновой ангар, автомобили и электросети.

Также в результате обстрелов загорелось пшеничное поле.

Напомним, в ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Силы ПВО уничтожили 156 воздушных целей, однако зафиксированы десятки попаданий в разных регионах.

В Киеве сообщали о повреждении жилых домов, складских помещений и автомобилей. Также писали о людях, заблокированных в доме, частично разрушенном в результате атаки.

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