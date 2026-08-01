Силы обороны поразили ряд важных целей в Крыму и на юге

В ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов в Крыму и на других временно оккупированных территориях юга. Среди пораженных целей – два железнодорожных моста, склад морских безэкипажных катеров и подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота рф.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В районе Черноморского в оккупированном Крыму поражен склад морских безэкипажных катеров.
Россияне использовали его для хранения, подготовки и технического обслуживания катеров, предназначенных для выполнения боевых и специальных задач в Черном море.
Силы обороны также поразили железнодорожный мост «Сиваш» в районе Чонгара, который соединяет оккупированные территории Херсонской области с Крымом.
Под удар попал и железнодорожный мост в районе Владиславовки в оккупированном Крыму.
В Генштабе подчеркнули, что оба объекта являются важными элементами российской военной логистики.
«Оба моста являются важными элементами военной логистики противника и используются для переброски личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между временно оккупированным Крымом и другими ВОТ на юге Украины», – говорится в сообщении.
В Севастополе поражено подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота рф.
Также под удары попали:
ремонтно-восстановительная база в районе Первомайского в Крыму;
склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области;
склад беспилотников российских войск в районе Токмака Запорожской области.
«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», – подчеркнули в Генштабе.
Напомним, недавно СБС ВСУ поразили базу морских безэкипажных катеров в Крыму и еще четыре танкера теневого флота рф в Азовском и Черном морях.
Ранее сообщалось, что всего за 17 дней Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 200 судов «теневого флота» рф. На фоне усиления атак россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства.
Как известно, в ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким объектам российской федерации. Среди пораженных целей – танкер в Черном море.
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