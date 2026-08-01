Силы обороны поразили ряд важных целей в Крыму и на юге

В ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов в Крыму и на других временно оккупированных территориях юга. Среди пораженных целей – два железнодорожных моста, склад морских безэкипажных катеров и подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота рф.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

30 июля 2026, 13:33 СБС ВСУ поразили еще четыре судна теневого флота рф и базу оккупантов в Крыму СБС ВСУ поразили базу морских безэкипажных катеров в Крыму и еще четыре танкера теневого флота рф в Азовском и Черном морях.

В районе Черноморского в оккупированном Крыму поражен склад морских безэкипажных катеров.

Россияне использовали его для хранения, подготовки и технического обслуживания катеров, предназначенных для выполнения боевых и специальных задач в Черном море.

Силы обороны также поразили железнодорожный мост «Сиваш» в районе Чонгара, который соединяет оккупированные территории Херсонской области с Крымом.

Под удар попал и железнодорожный мост в районе Владиславовки в оккупированном Крыму.

В Генштабе подчеркнули, что оба объекта являются важными элементами российской военной логистики.

«Оба моста являются важными элементами военной логистики противника и используются для переброски личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между временно оккупированным Крымом и другими ВОТ на юге Украины», – говорится в сообщении.

В Севастополе поражено подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота рф.

Также под удары попали:

ремонтно-восстановительная база в районе Первомайского в Крыму;

склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области;

склад беспилотников российских войск в районе Токмака Запорожской области.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, недавно СБС ВСУ поразили базу морских безэкипажных катеров в Крыму и еще четыре танкера теневого флота рф в Азовском и Черном морях.

Ранее сообщалось, что всего за 17 дней Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 200 судов «теневого флота» рф. На фоне усиления атак россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства.

Как известно, в ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким объектам российской федерации. Среди пораженных целей – танкер в Черном море.

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