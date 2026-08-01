США отказываются от руководящей роли в координации помощи Украине

Пентагон планирует отказаться от руководящей роли в Группе содействия безопасности Украины, которая координирует поставки военной помощи и подготовку украинских военнослужащих в Германии. В дальнейшем командование структурой должно перейти к одному из европейских членов НАТО.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и трех осведомленных собеседников.

28 июля 2026, 07:45 США могут затянуть предоставление $400 млн помощи Украине до 2029 года – СМИ Администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что поставки по программе военной помощи Украине на $400 млн могут продолжаться до 2029 года.

По данным издания, передача руководства может занять до одного года, однако в этот период группа продолжит работу.

Европейское командование США также останется вовлеченным в ее деятельность. Американский представитель займет должность заместителя руководителя.

Что изменится после передачи руководства

Группа содействия безопасности Украины базируется в Висбадене в Германии.

С начала полномасштабного вторжения россии она координирует поставки вооружения, материально-техническое обеспечение и обучение украинских военнослужащих.

После смены командования США больше не будут определять основные направления развития этой структуры.

По информации Politico, союзники по НАТО в целом положительно оценивают усиление роли европейских стран.

Один из украинских собеседников издания предположил, что передача руководства может снизить зависимость работы группы от политических изменений в США и упростить логистику помощи.

В Киеве видят риск задержек

В то же время часть украинских чиновников опасается, что включение командования в бюрократическую структуру НАТО может замедлить принятие решений и доставку помощи на фронт.

Собеседники также отметили, что европейские союзники пока не могут полностью заменить возможности США в сферах спутниковой разведки, целеуказания и стратегической военной логистики.

Politico называет запланированную передачу руководства частью более широкой тенденции, в рамках которой Вашингтон постепенно делегирует европейским союзникам отдельные командные функции в НАТО.

Напомним, еще в конце апреля США разблокировали 400 млн долларов помощи Украине, которые ранее были одобрены Конгрессом, но долгое время оставались задержанными из-за процедурных вопросов на уровне Пентагона.

Также в конце июня стало известно, что Министерство обороны США не успело использовать 910 миллионов долларов, предусмотренных для военной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

При этом в июне США впервые официально подтвердили в совместном документе, что больше не выступают «нейтральным посредником» в российско-украинской войне, а открыто поддерживают Киев.

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