США отказываются от руководящей роли в координации помощи Украине

Пентагон планирует отказаться от руководящей роли в Группе содействия безопасности Украины, которая координирует поставки военной помощи и подготовку украинских военнослужащих в Германии. В дальнейшем командование структурой должно перейти к одному из европейских членов НАТО.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и трех осведомленных собеседников.
По данным издания, передача руководства может занять до одного года, однако в этот период группа продолжит работу.
Европейское командование США также останется вовлеченным в ее деятельность. Американский представитель займет должность заместителя руководителя.
Что изменится после передачи руководства
Группа содействия безопасности Украины базируется в Висбадене в Германии.
С начала полномасштабного вторжения россии она координирует поставки вооружения, материально-техническое обеспечение и обучение украинских военнослужащих.
После смены командования США больше не будут определять основные направления развития этой структуры.
По информации Politico, союзники по НАТО в целом положительно оценивают усиление роли европейских стран.
Один из украинских собеседников издания предположил, что передача руководства может снизить зависимость работы группы от политических изменений в США и упростить логистику помощи.
В Киеве видят риск задержек
В то же время часть украинских чиновников опасается, что включение командования в бюрократическую структуру НАТО может замедлить принятие решений и доставку помощи на фронт.
Собеседники также отметили, что европейские союзники пока не могут полностью заменить возможности США в сферах спутниковой разведки, целеуказания и стратегической военной логистики.
Politico называет запланированную передачу руководства частью более широкой тенденции, в рамках которой Вашингтон постепенно делегирует европейским союзникам отдельные командные функции в НАТО.
Напомним, еще в конце апреля США разблокировали 400 млн долларов помощи Украине, которые ранее были одобрены Конгрессом, но долгое время оставались задержанными из-за процедурных вопросов на уровне Пентагона.
Также в конце июня стало известно, что Министерство обороны США не успело использовать 910 миллионов долларов, предусмотренных для военной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
При этом в июне США впервые официально подтвердили в совместном документе, что больше не выступают «нейтральным посредником» в российско-украинской войне, а открыто поддерживают Киев.
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