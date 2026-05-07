У путина заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров со США и Украиной

В Кремле пока не видят оснований для проведения нового раунда трехсторонних переговоров между россией, США и Украиной.

Об этом заявил помощник президента рф Юрий Ушаков, его слова приводят росСМИ.

Ушаков считает, что прогресс в переговорах возможен только после выполнения Киевом условий Москвы. Речь идет о выводе украинских войск из Донбасса.

«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», – утверждает он.

Он также добавил, что убеждать другие стороны сейчас якобы «нет смысла», поскольку Москва ожидает конкретных решений именно от украинского руководства.

Напомним, Украина уже провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором и США по урегулированию войны. Однако стороны не смогли прийти к согласию относительно прекращения огня из-за территорий Донбасса, на которые претендует рф.

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что российский диктатор владимир путин не остановится на Донбассе, если Украина выведет войска.

Стоит также отметить, что 7 мая секретарь СНБО Украины Рустем Умеров прибыл в США. В Майами у него запланирована встреча с представителями американской администрации. Зеленский рассказал, что стороны будут обсуждать активизацию дипломатического процесса по завершению войны.

США Кремль Вторжение России Война в Украине Переговоры с россией Мирное соглашение
