Литва вызовет представителя россии из-за повреждения посольства в Киеве

Во время массированной российской баллистической атаки на Киев в ночь на 1 августа получило повреждения здание посольства Литвы. В ответ Министерство иностранных дел Литвы решило вызвать представителя россии в Вильнюсе.

Об этом сообщили президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИД Кястутис Будрис.

По словам Науседы, одна из российских ракет взорвалась всего в нескольких метрах от литовского дипломатического представительства. Здание посольства получило повреждения, однако никто из сотрудников не пострадал.

Президент Литвы подчеркнул, что этот удар является очередным подтверждением того, что российский террор не имеет границ, а Украина сегодня защищает не только себя, но и безопасность всей Европы. Он также призвал международных партнеров активнее поддерживать Украину, в частности передать больше современных систем противовоздушной обороны.

В свою очередь министр иностранных дел Кястутис Будрис сообщил, что из-за повреждения посольства российского представителя вызовут в МИД Литвы в Вильнюсе.

По его словам, ракеты упали всего в нескольких метрах от дипломатического учреждения, а сама атака в очередной раз демонстрирует отсутствие у Кремля намерений прекратить войну или начать реальные мирные переговоры.

«Террористическая кампания россии против Украины не имеет границ. Цель Кремля остается неизменной: разрушения, смерть и запугивание», – заявил Будрис.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки в ночь на 1 августа украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить только одну баллистическую ракету из-за дефицита боеприпасов к системам Patriot.

В Киеве сообщали о повреждении жилых домов, складских помещений и автомобилей.

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