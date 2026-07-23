Лавров заверил Рубио, что рф готова к переговорам о завершении войны в Украине

Политика
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Глава МИД россии Сергей Лавров встретился с Государственным секретарем США Марко Рубио и заверил, что Москва готова к возобновлению переговоров относительно завершения войны в Украине.
Фото: МИД рф

Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел рф Сергеем Лавровым в филиппинской столице – Маниле.

Лавров говорил с представителем США чуть больше 30 минут и заявил, что Москва готова возобновить диалог по урегулированию войны в Украине, пишет МИД рф.

Кроме этого, российская сторона призвала США прекратить поставки оружия Украине.

«Шансы есть»: Буданов рассказал, когда возможно завершение активной фазы войны с рфУкраина не исключает завершения активной фазы войны с российской федерацией уже в этом году. Однако это произойдет только после деэскалации на поле боя.

Также в ведомстве страны-агрессора заявили, что стороны пообщались относительно «широкого круга вопросов двусторонней и международной повестки дня в рамках развития недавних контактов на высшем уровне».

Лавров, как отметили в МИД рф, проинформировал Рубио о якобы реальном положении дел в российско-украинской войне, а также заявил о «недопустимости дальнейших поставок оружия» Украине.

«Глава МИД рф снова подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже», – говорится в заявлении.

Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорамРоссия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

Кроме этого, они также пообщались относительно «нормализации условий функционирования» дипломатических миссий россии и США.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи была достигнута договоренность о «продолжении контактов на уровне внешнеполитических ведомств».

Напомним, о встрече между министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марком Рубио на Филиппинах стало известно 22 июля. Отмечалось, что стороны планировали обсудить войну в Украине и конфликты на Ближнем Востоке.

Также мы сообщали, что в конце июня президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора Владимира Путина предложения о возможной встрече для обсуждения путей завершения войны в Украине.

А несколько дней назад стало известно, что рф изменила свою позицию относительно возможных переговоров о завершении войны и больше не планирует возвращать Украине даже часть оккупированных территорий.

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