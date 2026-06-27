Зеленский заявил о переданных «друзьям путина» предложениях по завершению войны

Национальная безопасность
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала «друзьям путина» предложения касательно возможной встречи для обсуждения завершения войны. Киев подчеркивает готовность к переговорам и ожидает шагов от россии для прекращения боевых действий.
Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения касательно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения 26 июня.

По словам Зеленского, Украина донесла до ключевых международных партнеров и до тех, кого он назвал «друзьями путина», сигнал о готовности к встрече, если это приблизит завершение боевых действий.

«Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы россия сделала этот шаг к миру», – отметил президент.

Он также подчеркнул, что российская война должна быть прекращена самой россией, а Украина не заинтересована в продолжении боевых действий.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины ежедневно демонстрируют эффективность в ответ на агрессию рф, в частности через так называемые «дальнобойные санкции» и удары средней дальности.

По его мнению, эти действия являются «справедливым ответом» на развязанную россией войну.

Напомним, ранее президент подчеркнул, что Украина способна быстро сформировать условия для принуждения россии к миру. Однако реализация этого сценария зависит от решений международных союзников касательно помощи, которая обсуждалась на саммите G7.

Кроме того, глава государства согласовал проведение Службой безопасности Украины новой 40-дневной «операции влияния» на территории рф.

В то же время Зеленский отметил, что по данным украинской разведки, в россии и на временно оккупированных ею землях, в частности в Крыму, наблюдается значительное обострение внутренних проблем.

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