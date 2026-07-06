Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин желает завершить войну против Украины.

Заявление прозвучало во время общения с журналистами 6 июля.

6 июля 2026, 00:41 Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам Россия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

Так, один из журналистов спросил, испытывает ли путин давление после разговора с Трампом 4 июля.

«Ну, я думаю, он действительно испытывает давление. Он хочет положить этому конец, Украина тоже хочет этого, и мы ведем переговоры. Посмотрим, удастся ли нам это сделать. Это ужасная ситуация», – ответил глава Белого дома.

Трамп также утверждает, что завершение войны в Украине «ближе, чем кто-либо себе представляет», и что он будет обсуждать этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским нас саммите НАТО в Турции.

Напомним, недавно глава Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским диктатором. По информации Кремля, лидеры около полутора часов обсуждали российско-украинскую войну и предстоящий саммит НАТО.

Перед этим украинский президент также провел разговор с Дональдом Трампом. Глава государства поздравил американского коллегу с 250-й годовщиной независимости США, после чего стороны сфокусировались на поиске путей для завершения войны.

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