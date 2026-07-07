«Шансы есть»: Буданов рассказал, когда возможно завершение активной фазы войны с рф

Российская федерация в определенное время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны. Шанс на завершение активной фазы противостояния в 2026 году существует.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

По словам Буданова, сейчас стороны вошли в активную эскалацию, которая фактически всегда достигает своей максимализации и сменяется деэскалацией. Именно на этом этапе и возможен диалог, «если стороны будут в этом заинтересованы».

6 июля 2026, 00:41 Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам Россия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

«Шансы (на завершение активной фазы войны в 2026 году) есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. После эскалации ждет деэскалация и продолжение диалога», – заявил Буданов.

В то же время руководитель Офиса президента утверждает, что пока россия не демонстрирует готовности к диалогу. Однако в определенное время Москва «станет заинтересованной».

Также Буданов не исключает того, что «окно возможностей» по завершению войны связано с выборами в США, которые пройдут в ноябре, но уверяет, что это не ключевой фактор.

«Это один из факторов, но, поверьте, это не самое главное. Хотя и довольно весомо», – говорит Буданов.

На вопрос журналиста о том, что в россии понимают, что им нужно успеть договориться именно с нынешним президентом США Дональдом Трампом, ведь с его преемником уже ничего не выйдет, Кирилл Буданов сказал следующее:

«Я, в принципе, согласен с этим тезисом. Но вы же правильно анализируйте его. А сколько времени у президента Трампа? У него еще минимум два года».

Также он отметил, что независимо от результатов выборов в Конгресс, Трамп все равно останется главной фигурой в США.

«Будут определенные осложнения, но это больше выльется во внутреннюю политику», – пояснил Буданов.

Напомним, 6 июля президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин желает завершить войну против Украины. Президент Америки заявил, что глава Кремля сейчас «действительно испытывает давление».

До этого глава Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским диктатором. По информации Кремля, лидеры около полутора часов обсуждали российско-украинскую войну и предстоящий саммит НАТО.

Также мы сообщали, что путин признал, что никаких соглашений с Трампом в Анкоридже не было.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина передала «друзьям путина» предложения относительно возможной встречи для обсуждения завершения войны.

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