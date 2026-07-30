В Польше включали сирены и поднимали авиацию из-за угрозы воздушного удара

В Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине. В Люблине и других населённых пунктах Люблинского воеводства прозвучали сирены, а польские военные поднимали авиацию.

Об этом сообщает издание Wiadomości.

Как отмечается, около 3:50 в польском Люблине прозвучали сирены, сообщил представитель Люблинского воеводы Марчин Бубич. По его словам, информация об угрозе воздушного удара поступила от Правительственного центра безопасности Польши и была подтверждённой.

«У нас действительно была угроза ударов с воздуха. Это информация непосредственно от Правительственного центра безопасности. Она является достоверной и подтверждённой», – заявил Бубич.

Уже около 3:59 в городе включили сигналы об отмене угрозы.

Сирены также прозвучали в большинстве районов Люблинского воеводства, в частности в Красныставе. Мэр города Даниэль Мицюла сообщил, что предупреждение поступило из-за многочисленных ракетных ударов россии по Украине, в частности вблизи польской границы.

Кроме того, Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщало о начале работы военной авиации в польском воздушном пространстве из-за активности российской дальней авиации, которая наносила удары по территории Украины.

В воздух поднимали истребители и самолёт раннего предупреждения. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки Польши переводили в состояние повышенной готовности.

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска атаковали Львов крылатыми ракетами. В городе прозвучала серия взрывов, в результате обстрела повреждены дома. Известно как минимум о 26 пострадавших людях, 15 человек госпитализированы.

Кроме того, ночью враг массированно атаковал Киев.. Там вспыхнули пожары в двух районах. Известно об одном погибшем в результате обстрела, ещё два человека получили ранения.

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