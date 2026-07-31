В Польше подтвердили падение российской ракеты Х-101 и рассказали подробности

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В Польше подтвердили, что ракета, которая нарушила воздушное пространство страны и упала в Люблинском воеводстве, была российской Х-101.
Воронка от падения российской ракеты Х-101Фото onet

В Польше подтвердили, что ракета, которая в ночь на 30 июля нарушила воздушное пространство страны и упала в Люблинском воеводстве, была российской крылатой ракетой Х-101]

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, которого цитирует издание RMF24.

В Люблине во время атаки рф на Украину упал неизвестный объект, правительство созвало экстренное совещаниеВ Люблинском воеводстве Польши после ночной атаки рф на Украину обнаружили место падения неизвестного объекта.

По его словам, после разговора с оперативным командованием польской армии страна может «с полной ответственностью» подтвердить, что речь идет именно о российской ракете Х-101 – крылатой ракете, способной нести, в частности, ядерную боевую часть.

«Это была ракета Х-101, которая взорвалась при столкновении с землей», – сказал Томчик.

Заместитель главы Минобороны Польши отметил, что во время последней массированной атаки россии по Украине в направлении польской границы летели около 20 ракет. Всего российские войска запустили около 70 ракет.

По словам Томчика, украинская противовоздушная оборона сбила ракеты, которые двигались в сторону Польши, однако одна из них смогла пересечь границу. Украинский пилот, который сопровождал эту ракету, развернулся примерно за 20 секунд до входа в польское воздушное пространство. Он не мог пересечь польскую границу, поскольку существовала угроза, что его могли сбить польские F-16.

Томчик также заявил, что пока неизвестно, был ли вход ракеты в польское воздушное пространство преднамеренным действием россии. В то же время он подчеркнул, что подобные ситуации могут повторяться.

«Мы не имеем никаких иллюзий – такие ситуации или провокации будут происходить. Мы должны одновременно укреплять устойчивость общества», – сказал польский чиновник.

Напомним, в Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине. В Люблине и других населенных пунктах Люблинского воеводства прозвучали сирены, а польские военные поднимали авиацию.

Позже стало известно, что во время массированной ракетной атаки россии по Украине в Люблинском воеводстве Польши упал неизвестный объект.. В районе населенного пункта Тарнава-Колония образовалась 10-метровая воронка. Правительство страны созвало экстренное совещание с участием министра обороны и представителей соответствующих служб.

В то же время в украинском МИД сразу заявляли, что на территорию Польши залетела российская ракета Х-101.

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