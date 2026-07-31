В Польше подтвердили падение российской ракеты Х-101 и рассказали подробности

В Польше подтвердили, что ракета, которая в ночь на 30 июля нарушила воздушное пространство страны и упала в Люблинском воеводстве, была российской крылатой ракетой Х-101]

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, которого цитирует издание RMF24.

30 июля 2026, 10:54 В Люблине во время атаки рф на Украину упал неизвестный объект, правительство созвало экстренное совещание В Люблинском воеводстве Польши после ночной атаки рф на Украину обнаружили место падения неизвестного объекта.

По его словам, после разговора с оперативным командованием польской армии страна может «с полной ответственностью» подтвердить, что речь идет именно о российской ракете Х-101 – крылатой ракете, способной нести, в частности, ядерную боевую часть.

«Это была ракета Х-101, которая взорвалась при столкновении с землей», – сказал Томчик.

Заместитель главы Минобороны Польши отметил, что во время последней массированной атаки россии по Украине в направлении польской границы летели около 20 ракет. Всего российские войска запустили около 70 ракет.

По словам Томчика, украинская противовоздушная оборона сбила ракеты, которые двигались в сторону Польши, однако одна из них смогла пересечь границу. Украинский пилот, который сопровождал эту ракету, развернулся примерно за 20 секунд до входа в польское воздушное пространство. Он не мог пересечь польскую границу, поскольку существовала угроза, что его могли сбить польские F-16.

Томчик также заявил, что пока неизвестно, был ли вход ракеты в польское воздушное пространство преднамеренным действием россии. В то же время он подчеркнул, что подобные ситуации могут повторяться.

«Мы не имеем никаких иллюзий – такие ситуации или провокации будут происходить. Мы должны одновременно укреплять устойчивость общества», – сказал польский чиновник.

Напомним, в Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине. В Люблине и других населенных пунктах Люблинского воеводства прозвучали сирены, а польские военные поднимали авиацию.

Позже стало известно, что во время массированной ракетной атаки россии по Украине в Люблинском воеводстве Польши упал неизвестный объект.. В районе населенного пункта Тарнава-Колония образовалась 10-метровая воронка. Правительство страны созвало экстренное совещание с участием министра обороны и представителей соответствующих служб.

В то же время в украинском МИД сразу заявляли, что на территорию Польши залетела российская ракета Х-101.

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