В Люблине во время атаки рф на Украину упал неизвестный объект, правительство созвало экстренное совещание

В ночь на 30 июля во время массированной ракетной атаки россии по Украине в Люблинском воеводстве Польши упал неизвестный объект. В районе населённого пункта Тарнава-Колония образовалась 10-метровая воронка. Правительство страны созвало экстренное совещание с участием министра обороны и представителей соответствующих служб.

Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

30 июля 2026, 08:42 В Польше включали сирены и поднимали авиацию из-за угрозы воздушного удара В Люблине и населённых пунктах Люблинского воеводства ночью прозвучали сирены из-за угрозы с воздуха. Польские военные подняли авиацию и привели системы ПВО в готовность.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что продолжается выяснение, какой именно объект упал возле Тарнавы-Колонии.

«Чрезвычайно тяжёлая ночь для нашей противовоздушной обороны, систем наблюдения и выявления угроз», – написал он в соцсети X.

По его словам, военные и соответствующие службы постоянно координировали действия, анализировали ситуацию и реагировали на события над Украиной и в польском воздушном пространстве.

Около 4:00 в Люблинском воеводстве прозвучали сирены воздушной тревоги. Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило, что в 03:40 в польском воздушном пространстве обнаружили неизвестный объект, который двигался в западном направлении. Впоследствии объект исчез с радаров.

После этого начались поиски. Полиция получила сообщение о сильном взрыве возле Тарнавы-Колонии. После 5 часов примерно в 2 километрах от жилых домов обнаружили большую воронку длиной около 10 метров и обломки неизвестного объекта.

По информации Wirtualna Polska со ссылкой на источник в польском правительстве, власти склоняются к мнению, что в Люблинском воеводстве упала именно российская ракета.

«Всё указывает на то, что это была российская ракета», – заявил собеседник издания, отметив, что обследование объекта ещё продолжается.

В то же время некоторые интернет-аналитики предположили, что речь идёт о российской крылатой ракете Х-101, которая могла войти в воздушное пространство Польши. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что этой ночью именно российская крылатая ракета Х-101 пролетела по территории Польши во время масштабной атаки рф по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО. По его словам, этот инцидент является очередным доказательством необходимости усиления украинской противовоздушной обороны, которая важна для защиты всего евроатлантического пространства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что созвал координационную группу из-за нарушения польского воздушного пространства во время массированной ракетной атаки рф.

«В связи с этим я созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, которые уже много часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию обо всех обстоятельствах инцидента», – заявил Туск.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине. В Люблине и других населённых пунктах Люблинского воеводства прозвучали сирены, а польские военные поднимали авиацию.

В течение ночи российская армия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты разных типов и более 280 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 320 вражеских воздушных целей.

В частности, как известно, ночью россияне атаковали Львов крылатыми ракетами. В городе прозвучала серия взрывов, в результате обстрела повреждены дома. На данный момент известно о как минимум 31 пострадавшем человеке.

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