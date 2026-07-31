Польша получила «конкретное предложение» по МиГ-29 от Украины: что известно

Украина предложила Польше обменять истребители МиГ-29 на беспилотные летательные аппараты. Киев передал Варшаве «конкретное предложение» несколько дней назад.

Об этом медиа сообщила заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чарнецкая, передает РАР.

«Уже несколько дней на столе лежит конкретное предложение с украинской стороны, какие дроны они могут предоставить в обмен на МиГи», – заявила Собковяк-Чарнецкая.

В то же время она добавила, что после анализа и принятия решения правительство пока не рассматривает ситуацию, в которой Польша оплатит капитальный ремонт этих самолетов. Однако не исключила, что это возможно.

28 августа 2024, 19:12 МиГ-29: на вооружении каких стран есть советские истребители На вооружении каких стран есть советские истребители МиГ-29, и сколько этих самолетов Украине передали союзники – на инфографике.

«Конечно, если украинцы захотят их отремонтировать, мы тоже готовы. Мы отправляем МиГи, украинская сторона передает дроны», – отметила Собковяк-Чарнецкая.

Также заместитель министра предположила, что решение может быть принято уже в течение нескольких недель. Его примет глава Министерства обороны и заместитель премьер-министра Владислав Косиняк-Камыш.

В настоящее время польская сторона уже несколько дней анализирует перечень беспилотников, которые Украина готова передать в обмен на истребители.

Также у нее спросили, почему Польша не продает истребители МиГ-29 Болгарии, учитывая, что Болгария выразила заинтересованность в этом вопросе.

На это заместитель министра обороны отметила, что переговоры относительно приобретения истребителей изначально были начаты с Украиной.

Напомним, накануне Варшава заявляла, что получила обращение от одной из стран НАТО относительно истребителей МиГ-29.

Как известно, дискуссии относительно передачи Украине польских истребителей МиГ-29, которые страна планирует списать из-за перехода на F-16 и FA-50, стартовали еще в декабре 2025 года. Отмечалось, что Польша готова предоставить до девяти таких бортов.

Однако позже в польском Минобороны заявили о приостановке процесса, аргументировав это тем, что Украина якобы отказалась от взаимного обмена технологиями беспилотников.

Впоследствии появилась информация о том, что истребители, которые передумали передавать Украине, могут утилизировать.

После этих сообщений глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил позитивный прогресс в переговорах по передаче истребителей Украине. По его словам, стороны существенно приблизились к соглашению, хотя финальная точка в этом вопросе пока не поставлена.

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