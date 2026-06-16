Каждая вторая компания не готова взять на работу мигрантов в ближайшее время – опрос ЕВА

В Украине почти каждая вторая компания (45%) не готова взять на работу мигранта из-за ряда сложностей, возникающих при оформлении документов.

Об этом свидетельствуют выводы опроса среди членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) относительно опыта и барьеров привлечения иностранных работников в Украине.

По данным ЕВА, 45% компаний вообще пока не рассматривают возможность найма иностранных работников, 41% – допускают её лишь теоретически.

Между тем активно рассматривают такую опцию только 12% опрошенных, а имеют опыт привлечения мигрантов – всего 2% респондентов.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

Среди ключевых вызовов бизнес назвал: языковой барьер, сложность адаптации работников, бюрократические процедуры, высокую стоимость легализации и длительные сроки оформления.

Среди компаний, которые уже имеют практический опыт, 87% считают действующие процедуры трудоустройства иностранцев сложными, в частности 33% – чрезмерно сложными, тогда как 13% оценивают их как простые и понятные.

По данным ассоциации, процесс привлечения иностранного работника в Украине обычно длится от 1 до 6 месяцев: 36% компаний указывают срок 1–3 месяца, 42% – 3–6 месяцев, 19% – более полугода, и только 3% – до одного месяца. А наиболее существенными дополнительными расходами бизнес называет жилье, оформление документов и услуги посредников.

Большинство компаний Ассоциации привлекают иностранных работников преимущественно из стран ЕС, в единичных случаях – из стран Азии. Чаще всего это технический и обслуживающий персонал или топ-менеджмент/C-level. Почти половина опрошенных, а именно 48% компаний, привлекают иностранных специалистов на долгосрочный период (1–3 года).

При этом 58% респондентов не считают найм иностранных работников экономически более выгодным для компании, и только 3% придерживаются противоположного мнения.

Среди изменений, которые могли бы облегчить процесс, респонденты называют цифровизацию процедур. Речь идет об упрощении разрешений и миграционных требований, а также о снижении стоимости и сокращении сроков оформления.

Напомним, недавно в Миграционной службе сообщили, что больше всего трудовых мигрантов в 2025 году прибыло в Украину из Турции. Именно граждане этой страны сейчас возглавляют список иностранцев, приезжающих в Украину для трудоустройства.

К тому же, согласно опросу «Слово и дело», большинство украинцев не поддерживают идею упрощения въезда для граждан из стран Юго-Восточной Азии и Африки в случае либерализации миграционного законодательства. В то же время наибольшую лояльность и позитивное отношение граждане демонстрируют к потенциальным трудовым мигрантам из Евросоюза.

Также из нашей инфографики можно узнать о том, насколько развитыми являются государства, которые Украина определяет странами миграционного риска.

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