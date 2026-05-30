Британия запускает систему ИИ для выявления взрослых мигрантов, выдающих себя за детей

Правительство Великобритании планирует уже в следующем году начать использование технологии искусственного интеллекта для определения возраста мигрантов, которые обращаются за убежищем. Новый инструмент должен помочь выявлять взрослых, выдающих себя за несовершеннолетних, чтобы получить дополнительные льготы и защиту.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Для реализации проекта власти заключили контракт с компанией Akhter Computers Ltd, которая будет разрабатывать и тестировать систему анализа фотографий. Искусственный интеллект будет оценивать возраст человека по внешним признакам на снимках, сделанных во время прохождения пограничного контроля.

В британском МВД заявляют, что технология станет дополнительным инструментом для пограничников в случаях, когда возраст заявителя вызывает сомнения. По данным ведомства, предварительные испытания продемонстрировали «обнадеживающие результаты в отношении точности».

В течение года до марта 2026-го более 6,4 тысячи мигрантов, утверждавших, что они несовершеннолетние, прошли проверку возраста. Почти 43% из них оказались взрослыми.

Первые испытания новой системы на реальных делах планируют провести в центре приема мигрантов в Дувре. Полноценное внедрение технологии ожидается в 2027 году. Стоимость проекта составляет 322 тысячи фунтов стерлингов в течение трех лет.

В то же время инициатива вызвала критику со стороны правозащитных организаций и социальных работников. В Human Rights Watch назвали технологию недостаточно проверенной и заявили, что она может привести к ошибкам при определении возраста детей-беженцев.

Критики подчеркивают, что неправильная оценка возраста может лишить несовершеннолетних мигрантов законной защиты и социальной поддержки, на которую они имеют право.

Напомним, в странах ЕС зафиксировали спад миграционной активности – в течение первого квартала 2026 года количество прошений о предоставлении убежища уменьшилось на 18%. Между тем еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер выступил за существенное ужесточение правил депортации нелегалов, поскольку нынешняя европейская система, по его оценкам, малоэффективна.

