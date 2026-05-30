Британия запускает систему ИИ для выявления взрослых мигрантов, выдающих себя за детей

Великобритания планирует использовать искусственный интеллект для определения возраста соискателей убежища по фото. Новую систему будут тестировать на границе для выявления взрослых мигрантов, выдающих себя за детей.
Правительство Великобритании планирует уже в следующем году начать использование технологии искусственного интеллекта для определения возраста мигрантов, которые обращаются за убежищем. Новый инструмент должен помочь выявлять взрослых, выдающих себя за несовершеннолетних, чтобы получить дополнительные льготы и защиту.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Для реализации проекта власти заключили контракт с компанией Akhter Computers Ltd, которая будет разрабатывать и тестировать систему анализа фотографий. Искусственный интеллект будет оценивать возраст человека по внешним признакам на снимках, сделанных во время прохождения пограничного контроля.

В британском МВД заявляют, что технология станет дополнительным инструментом для пограничников в случаях, когда возраст заявителя вызывает сомнения. По данным ведомства, предварительные испытания продемонстрировали «обнадеживающие результаты в отношении точности».

В течение года до марта 2026-го более 6,4 тысячи мигрантов, утверждавших, что они несовершеннолетние, прошли проверку возраста. Почти 43% из них оказались взрослыми.

Первые испытания новой системы на реальных делах планируют провести в центре приема мигрантов в Дувре. Полноценное внедрение технологии ожидается в 2027 году. Стоимость проекта составляет 322 тысячи фунтов стерлингов в течение трех лет.

В то же время инициатива вызвала критику со стороны правозащитных организаций и социальных работников. В Human Rights Watch назвали технологию недостаточно проверенной и заявили, что она может привести к ошибкам при определении возраста детей-беженцев.

Критики подчеркивают, что неправильная оценка возраста может лишить несовершеннолетних мигрантов законной защиты и социальной поддержки, на которую они имеют право.

Напомним, в странах ЕС зафиксировали спад миграционной активности – в течение первого квартала 2026 года количество прошений о предоставлении убежища уменьшилось на 18%. Между тем еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер выступил за существенное ужесточение правил депортации нелегалов, поскольку нынешняя европейская система, по его оценкам, малоэффективна.

