Министр обороны Польши призвал выгнать молодых украинцев, «пригодных к боевым действиям»

Военнообязанные украинцы, которые проживают в Польше и пригодны к службе, должны сейчас находиться в собственной стране и служить родине.
Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире государственного телеканала TVP Info.
По его словам, молодые украинцы должны принимать участие в обороне собственной страны от российской агрессии, а не «разбивать дорогие машины за миллионы злотых» и заезжать на польские курорты вроде Морского Ока.
«Правы ли украинцы во всем? Нет, не во всем правы. Нормально ли разъезжать на авто за миллионы злотых и въезжать на «Морское Око»? Нет, это ненормально, и таких нужно выгонять. Все молодые, пригодные к боевым действиям украинцы должны быть в Украине и там служить родине», – сказал Косиняк-Камыш.
В то же время он раскритиковал ультраправого антиукраинского политика Гжегожа Брауна и оппозиционную партию «Право и справедливость» за то, что они подогревают опасные настроения в обществе.
«Сегодня этот фанатизм, который взорвался, превратился во что-то просто очень опасное», – заявил он.
Напомним, с 1 июля в Польше вступили в силу новые правила поддержки украинских беженцев. Государство прекратило финансировать проживание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения. Нововведения затронули около 11 тысяч человек, почти половина из которых – дети.
Заметим, что Варшава активно пересматривает правила пребывания для граждан Украины. В частности, польские власти поддерживают инициативу по лишению украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты на территории всего Евросоюза.
Кроме этого, Польша планирует усложнить получение гражданства, наибольшие нововведения коснутся украинцев.
В то же время страны-члены Евросоюза достигли согласия относительно необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако в ЕС рассматривают исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты.
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