Министр обороны Польши призвал выгнать молодых украинцев, «пригодных к боевым действиям»

Военнообязанные украинцы, которые проживают в Польше и пригодны к службе, должны сейчас находиться в собственной стране и служить родине.

Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире государственного телеканала TVP Info.

По его словам, молодые украинцы должны принимать участие в обороне собственной страны от российской агрессии, а не «разбивать дорогие машины за миллионы злотых» и заезжать на польские курорты вроде Морского Ока.

10 июля 2026, 14:07 Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследование Самый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

«Правы ли украинцы во всем? Нет, не во всем правы. Нормально ли разъезжать на авто за миллионы злотых и въезжать на «Морское Око»? Нет, это ненормально, и таких нужно выгонять. Все молодые, пригодные к боевым действиям украинцы должны быть в Украине и там служить родине», – сказал Косиняк-Камыш.

В то же время он раскритиковал ультраправого антиукраинского политика Гжегожа Брауна и оппозиционную партию «Право и справедливость» за то, что они подогревают опасные настроения в обществе.

«Сегодня этот фанатизм, который взорвался, превратился во что-то просто очень опасное», – заявил он.

Напомним, с 1 июля в Польше вступили в силу новые правила поддержки украинских беженцев. Государство прекратило финансировать проживание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения. Нововведения затронули около 11 тысяч человек, почти половина из которых – дети.

Заметим, что Варшава активно пересматривает правила пребывания для граждан Украины. В частности, польские власти поддерживают инициативу по лишению украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты на территории всего Евросоюза.

Кроме этого, Польша планирует усложнить получение гражданства, наибольшие нововведения коснутся украинцев.

В то же время страны-члены Евросоюза достигли согласия относительно необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако в ЕС рассматривают исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты.

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