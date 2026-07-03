Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста

Украина и Германия в рамках совместной рабочей группы ведут обсуждение возможных механизмов возвращения украинцев мобилизационного возраста, которые, по словам должностных лиц, незаконно выехали за границу.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

12 мая 2026, 17:32 Около 10% украинцев планируют уехать при малейшей возможности: что их объединяет Почти 10 процентов украинцев планируют покинуть страну при первой же возможности. В целом на миграцию настроены 16 процентов респондентов. Однако, несмотря на длительную войну, 69 процентов украинцев демонстрируют высокую укорененность и намерение оставаться.

По его словам, одним из ключевых инструментов взаимодействия с украинской общиной являются центры Unity Hub.

«Мы благодарны немецкой стороне за поддержку идеи создания таких центров для украинцев. Первый Unity Hub уже начал работу в центре Берлина и постепенно расширяет свою деятельность. Я лично посетил его в первые дни работы. Там были представители Пенсионного фонда, и сразу образовались очереди из украинских пенсионеров с конкретными вопросами», – отметил посол.

Он добавил, что такие центры позволяют украинскому государству быть ближе к гражданам за рубежом и расширять спектр услуг, а также создают возможности для общения и работы украинских организаций в Германии.

Макеев пояснил, что координация процесса возвращения граждан имеет два направления: работу через Unity Hub и взаимодействие с немецкой стороной в рамках специальной рабочей группы, где происходит обмен информацией относительно возможных механизмов.

По его словам, Украине важно понимать структуру своей общины в Германии. Сейчас там находится около 1,3 млн украинцев, и часть из них уже трудоустроена и платит социальные взносы, постепенно интегрируясь в общество. В то же время Киев и Берлин заинтересованы в том, чтобы сохранять связь этих людей с Украиной и привлекать их к будущему восстановлению государства.

Комментируя вопрос возвращения мужчин призывного возраста, которые покинули Украину без надлежащих оснований, дипломат подтвердил, что соответствующие механизмы в настоящее время прорабатываются в рамках рабочей группы, однако детали пока не раскрываются.

По состоянию на 30 мая в стране находились около 1,348 млн украинских беженцев, среди них – 356 тыс. мужчин в возрасте 18–63 лет.

Напомним, недавно политик немецкой партии «Зелёные» Антон Хофрайтер раскритиковал планы Европейской комиссии относительно возможного пересмотра механизма временной защиты для украинцев призывного возраста, которые находятся в странах ЕС.

Также известно, что украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые не имеют освобождения от военной службы, больше не смогут получить статус временной защиты на территории Дании.

Швейцария также отдельно анализирует вопрос относительно условий пребывания украинских мужчин призывного возраста.

Кроме того, ранее мы сообщали, что страны-члены Европейского союза достигли согласия относительно необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако Брюссель хочет изменить некоторые правила для новоприбывших граждан.

Как выяснилось, ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты. СМИ сообщили, что эту идею поддерживает, в частности, власть Польши.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.