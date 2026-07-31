Дело о завладении зерном: ВАКС оправдал экс-директора госпредприятия «Проскуровка»

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего директора государственного предприятия «Опытное хозяйство «Проскуровка» Национальной академии аграрных наук Василия Кобзу, обвиняемого в завладении государственным имуществом и служебном подлоге.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Приговор был оглашен 31 июля. Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала наличия в действиях экс-руководителя состава уголовного правонарушения, поэтому он признан невиновным.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать его в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня вынесения приговора.

Напомним, дело касалось возможного незаконного завладения зерном государственного предприятия. По версии следствия, в период с июля по август 2018 года экс-директор ОХ «Проскуровка» Василий Кобза и руководитель частной ООО «Лампка Агро» Зигмунд Лампка завладели зерном озимой и яровой пшеницы общим весом более 5 тысяч тонн.

Утверждалось, что для сокрытия преступления подозреваемые заключили фиктивные договоры, по которым госпредприятие якобы передало зерно частному предприятию на хранение. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, стоимость зерна, которым завладели соучастники преступления, составила около 22,9 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.