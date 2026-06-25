Дания больше не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам мобилизационного возраста

Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые не имеют освобождения от военной службы, больше не смогут получить статус временной защиты на территории Дании.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства по делам иностранцев и интеграции Дании.

28 апреля 2026, 16:31 Возможные выплаты украинским беженцам в странах Европы в 2026 году Помощь украинским беженцам в разных странах мира. Размер выплат – на инфографике Слово и дело.

В ведомстве указали, что не хотят, чтобы действующий механизм использовался для уклонения от мобилизации в ряды украинской армии.

При этом новые ограничения не будут распространяться на разрешения на проживание, которые выдавались ранее.

«Наши правила получения вида на жительство не предназначены для использования с целью уклонения от мобилизации на нужды украинской обороны. Это подрывает военные усилия Украины и ослабляет ее способность защищаться от российских атак», – сказал министр по делам иностранцев и интеграции Дании Мортен Бедсков.

В датском правительстве добавили, что и дальше будут следить за ситуацией с украинскими беженцами и при необходимости могут инициировать дополнительные изменения в законодательство.

Напомним, в середине июня президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ограничить действие упрощенных правил приема украинских беженцев в Европейский союз. Речь идет, в частности, об усложнении въезда для мужчин призывного возраста.

По данным СМИ, именно чиновники из Украины просили лидеров ЕС внести подобные изменения, касающиеся ограничения защиты мужчин из Украины в возрасте от 23 до 60 лет.

Ранее в МИД Украины заявили, что за рубежом сегодня вынужденно находится около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.