Дания больше не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам мобилизационного возраста

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Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые не имеют освобождения от военной службы, больше не смогут получить временную защиту в Дании.
Фото: Getty Images

Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые не имеют освобождения от военной службы, больше не смогут получить статус временной защиты на территории Дании.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства по делам иностранцев и интеграции Дании.

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В ведомстве указали, что не хотят, чтобы действующий механизм использовался для уклонения от мобилизации в ряды украинской армии.

При этом новые ограничения не будут распространяться на разрешения на проживание, которые выдавались ранее.

«Наши правила получения вида на жительство не предназначены для использования с целью уклонения от мобилизации на нужды украинской обороны. Это подрывает военные усилия Украины и ослабляет ее способность защищаться от российских атак», – сказал министр по делам иностранцев и интеграции Дании Мортен Бедсков.

В датском правительстве добавили, что и дальше будут следить за ситуацией с украинскими беженцами и при необходимости могут инициировать дополнительные изменения в законодательство.

Напомним, в середине июня президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ограничить действие упрощенных правил приема украинских беженцев в Европейский союз. Речь идет, в частности, об усложнении въезда для мужчин призывного возраста.

По данным СМИ, именно чиновники из Украины просили лидеров ЕС внести подобные изменения, касающиеся ограничения защиты мужчин из Украины в возрасте от 23 до 60 лет.

Ранее в МИД Украины заявили, что за рубежом сегодня вынужденно находится около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой.

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