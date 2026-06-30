Премьер Венгрии выступил против лишения украинских мужчин защиты в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство страны не поддерживает предложение Европейской комиссии по ограничению временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

Заявление политика приводит портал Magyar Hang.

29 мая 2026, 13:35 В МИД заявили, что планируют возвращение 8 миллионов украинцев из-за границы Украина планирует вернуть 8 миллионов беженцев, находящихся за границей, и разрабатывает действенные механизмы с международными партнерами.

Мадьяр рассказал, что представитель Венгрии уже официально заявил о несогласии с инициативой на заседании Совета ЕС по внутренним делам.

Он добавил, что даже в случае вступления в силу новых правил в 2027 году это не помешает Венгрии предоставлять статус беженца украинцам, которые будут искать защиты от мобилизации.

Кроме того, по словам Мадьяра, некоторые другие страны выразили аналогичное мнение касательно предложения Еврокомиссии.

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер официально заявил, что ЕК предложила продлить временную защиту для украинцев в ЕС еще на год – до 4 марта 2028 года. Новое предложение предусматривает ограничение для мужчин, которым запрещено выезжать из Украины из-за воинских обязательств.

Вместе с тем, Бруннер подчеркнул, что украинские мужчины не лишаются права подаваться на другие виды защиты или получения статуса беженца, а также отверг заявления о возможном нарушении прав человека.

Ранее СМИ заявляли, что именно чиновники из Украины просили лидеров ЕС внести подобные изменения, которые касаются ограничения защиты мужчин из Украины в возрасте от 23 до 60 лет.

Также сообщалось, что Дания уже приняла решение по этому вопросу и больше не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста.

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