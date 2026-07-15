ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 2028 года, но не для всех

Страны Европейского Союза согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время отныне ее будут предоставлять только тем, кто «выполняет свои военные обязательства в Украине».

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

12 мая 2026, 17:32 Около 10% украинцев планируют уехать при малейшей возможности: что их объединяет Почти 10 процентов украинцев планируют покинуть страну при первой же возможности. В целом на миграцию настроены 16 процентов респондентов. Однако, несмотря на длительную войну, 69 процентов украинцев демонстрируют высокую укорененность и намерение оставаться.

Как отмечается, продление действия программы предусматривает новое ограничение для тех, кто только планирует получить временную защиту. В дальнейшем ее будут предоставлять только новым заявителям из Украины, которые выполняют свои военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.

В ЕС подчеркнули, что это условие связано с необходимостью учитывать оборонные потребности Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Новые заявители должны будут подтвердить выполнение воинской обязанности, например, документом о законном выезде из Украины, отметкой в паспорте или документом об отсрочке или освобождении от военной службы.

В то же время новые правила не будут распространяться на украинцев, которые уже пользуются временной защитой в ЕС. Их статус и права останутся без изменений.

Как известно, временная защита для украинцев в Евросоюзе действует с марта 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии. За это время более 4 миллионов перемещенных лиц из Украины получили этот статус в странах ЕС.

Статус временной защиты предусматривает право на проживание, доступ к рынку труда и жилью, медицинскую и социальную помощь, а также возможность обучения для детей.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев в ЕС еще на год – до 4 марта 2028 года. В то же время эта инициатива предусматривала ограничения для мужчин, которые не имеют права выезда из Украины из-за военных обязательств.

Кроме того, сообщалось, что Украина и Германия в рамках совместной рабочей группы обсуждают возможные механизмы возвращения украинцев мобилизационного возраста, которые, по данным должностных лиц, выехали за границу незаконно.

Также в Дании украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые не освобождены от военной службы, больше не смогут получить статус временной защиты. Соответствующую инициативу поддержали также в Эстонии и Польше.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что правительство его страны не поддерживает предложение Европейской комиссии относительно ограничения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

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