Не сработало оружие: СМИ обнародовали подробности покушения на командира «Хартии» Оболенского

Покушение на командира бригады «Хартия» Игоря Оболенского совершил завербованный российскими спецслужбами агент рф из Харькова.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник среди правоохранителей.

Российские кураторы завербовали 69-летнего харьковчанина дистанционно. При этом они представлялись сотрудниками СБУ и убеждали мужчину, что Игорь Оболенский якобы является «предателем».

Как сообщает издание, для подтверждения этой выдумки кураторы отправили мужчине сфальсифицированный снимок. На нем Оболенского изобразили на фоне Кремля в футболке с символикой россии. По данным правоохранителей, это фото было создано с помощью искусственного интеллекта.

Позже нападавший получил оружие от неизвестного мужчины в Харькове. Однако во время «выполнения задания», по словам источников УП, у мужчины не сработало оружие. Задержанный подошел к командиру со спины и пытался выстрелить.

После попытки покушения его задержали неподалеку от местного барбершопа. У 69-летнего мужчины изъяли пистолет Макарова и боеприпасы.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность, передавшую оружие, анализируют записи камер видеонаблюдения и проверяют возможных соучастников. Следствие также выясняет, не произошла ли утечка информации о перемещении Игоря Оболенского, которая могла помочь организаторам покушения следить за ним.

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Напомним, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на командира бригады «Хартия» Игоря Оболенского пытались совершить попытку покушения.

Также на прошлой неделе специалисты контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередного агента спецслужб Кремля, готовившего теракт в Николаеве. Агент рф готовил убийство военного Сил обороны с помощью самодельной бомбы.

Кроме того, в июне сотрудники Офиса Генерального прокурора разоблачили и задержали очередного участника подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова.

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