Суд отправил под стражу подозреваемого в вымогательстве $1 млн за избежание экстрадиции в рф

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту дела о требовании 1 млн долларов за содействие во избежании экстрадиции в россию и привлечении к уголовной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и детективов НАБУ и отправила подозреваемого в СИЗО сроком на 60 суток.

Действия фигуранта квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по подстрекательству к предоставлению неправомерной выгоды, законченному покушению на такое преступление, мошенничества в особо крупных размерах и вымогательствах.

Напомним, 30 июля НАБУ и САП разоблачили схему вымогательства одного миллиона долларов за обещание помочь избежать экстрадиции в россию. Деньги должны были передать четырьмя траншами по 250 тысяч долларов. Впоследствии подозреваемый получил от потерпевшего первые 50 тысяч долларов, после чего потребовал отдать оставшуюся сумму. Потерпевшему угрожали физическим насилием, убийством и ограничением его законных прав в случае отказа передавать средства для якобы подкупа должностных лиц СБУ.

Также сообщалось, что недавно НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с экс-госсекретарем МИД. Участники завладели средствами в размере 37 млн грн.

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