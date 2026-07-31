Новые боевые выплаты для военных: Выговский подписал приказы и озвучил суммы вознаграждений

Национальная безопасность
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Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы, которыми предусмотрены дополнительные выплаты для военных за результативность.
Генеральный штаб ВСУ

Глава Министерства внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплат дополнительных вознаграждений военнослужащим.

Об этом 31 июля министр сообщил в публикации в официальном Телеграм-канале.

Речь идет о «надбавках» военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.

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«Этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы», – пояснил он.

Выговский отметил, что приказы уже переданы на государственную регистрацию. После завершения этой процедуры документы будут официально опубликованы и вступят в силу.

Однако начисление предусмотренных выплат будет осуществляться задним числом, начиная с 1 июня 2026 года.

Таким образом, по проекту предусмотрены следующие суммы дополнительных выплат:

🔹до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;

🔹170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;

🔹70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

🔹50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;

🔹от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов-военнослужащих;

🔹до 10 тысяч гривен в месяц прохождения военной службы – для других категорий военнослужащих;

🔹40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;

🔹20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;

🔹100 тысяч гривен за каждого плененного оккупанта;

🔹15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

«Спасибо каждому, кто на защите государства. Достойное признание вашего мужества и профессионализма – наш долг», – добавил министр.

Напомним, в июне Министерство обороны официально представило масштабную реформу военной службы, предусматривающую новую систему контрактов с четко определенными сроками, повышенные выплаты, гарантированные отсрочки и новый механизм возвращения военных из СОЧ.

В частности, украинским тыловым военнослужащим пообещали повысить зарплаты, а пехотинцам – предлагают новые контракты на 10, 14, 24 месяца.

Также 22 июня президент Зеленский подписал закон, позволяющий повысить зарплаты военным.

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