Новые боевые выплаты для военных: Выговский подписал приказы и озвучил суммы вознаграждений

Глава Министерства внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплат дополнительных вознаграждений военнослужащим.
Об этом 31 июля министр сообщил в публикации в официальном Телеграм-канале.
Речь идет о «надбавках» военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.
«Этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы», – пояснил он.
Выговский отметил, что приказы уже переданы на государственную регистрацию. После завершения этой процедуры документы будут официально опубликованы и вступят в силу.
Однако начисление предусмотренных выплат будет осуществляться задним числом, начиная с 1 июня 2026 года.
Таким образом, по проекту предусмотрены следующие суммы дополнительных выплат:
🔹до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;
🔹170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;
🔹70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;
🔹50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;
🔹от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов-военнослужащих;
🔹до 10 тысяч гривен в месяц прохождения военной службы – для других категорий военнослужащих;
🔹40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;
🔹20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;
🔹100 тысяч гривен за каждого плененного оккупанта;
🔹15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.
«Спасибо каждому, кто на защите государства. Достойное признание вашего мужества и профессионализма – наш долг», – добавил министр.
Напомним, в июне Министерство обороны официально представило масштабную реформу военной службы, предусматривающую новую систему контрактов с четко определенными сроками, повышенные выплаты, гарантированные отсрочки и новый механизм возвращения военных из СОЧ.
В частности, украинским тыловым военнослужащим пообещали повысить зарплаты, а пехотинцам – предлагают новые контракты на 10, 14, 24 месяца.
Также 22 июня президент Зеленский подписал закон, позволяющий повысить зарплаты военным.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»