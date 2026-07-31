Новые боевые выплаты для военных: Выговский подписал приказы и озвучил суммы вознаграждений

Глава Министерства внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплат дополнительных вознаграждений военнослужащим.

Об этом 31 июля министр сообщил в публикации в официальном Телеграм-канале.

Речь идет о «надбавках» военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.

23 июня 2026, 13:41 Зарплаты бойцов ВСУ в 2026 году: виды выплат и размер вознаграждений Как выросло денежное обеспечение украинских военных в 2026 году, какие существуют виды надбавок и бонусов за выполнение задач – на инфографике «Слово и дело».

«Этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы», – пояснил он.

Выговский отметил, что приказы уже переданы на государственную регистрацию. После завершения этой процедуры документы будут официально опубликованы и вступят в силу.

Однако начисление предусмотренных выплат будет осуществляться задним числом, начиная с 1 июня 2026 года.

Таким образом, по проекту предусмотрены следующие суммы дополнительных выплат:

🔹до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;

🔹170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;

🔹70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

🔹50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;

🔹от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов-военнослужащих;

🔹до 10 тысяч гривен в месяц прохождения военной службы – для других категорий военнослужащих;

🔹40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;

🔹20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;

🔹100 тысяч гривен за каждого плененного оккупанта;

🔹15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

«Спасибо каждому, кто на защите государства. Достойное признание вашего мужества и профессионализма – наш долг», – добавил министр.

Напомним, в июне Министерство обороны официально представило масштабную реформу военной службы, предусматривающую новую систему контрактов с четко определенными сроками, повышенные выплаты, гарантированные отсрочки и новый механизм возвращения военных из СОЧ.

В частности, украинским тыловым военнослужащим пообещали повысить зарплаты, а пехотинцам – предлагают новые контракты на 10, 14, 24 месяца.

Также 22 июня президент Зеленский подписал закон, позволяющий повысить зарплаты военным.

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