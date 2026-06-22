Зеленский подписал закон, который позволит повысить зарплаты военным

Экономика
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Закон №4908-IX, позволяющий увеличить расходы на оборону и безопасность Украины, подписан президентом.Расходы на оборону и безопасность вырастут на 1,56 триллиона гривен.
Генеральный штаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4908-IX, который позволяет увеличить расходы на оборону страны и повысить зарплаты военнослужащим.

Об этом сообщается на официальной странице Верховной Рады в Телеграм-канале 22 июня.

«Верховная Рада получила подписанный президентом Украины Закон относительно финансирования сектора безопасности и обороны и внесения изменений в Государственный бюджет на 2026 год», – говорится в сообщении.

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Согласно закону, расходы на оборону и безопасность вырастут на 1,56 триллиона гривен. Это позволит увеличить денежное обеспечение военнослужащих и закупить необходимое оборудование для подразделений Сил обороны. В частности, планируется привлечь средства, выделенные в рамках кредита Евросоюза.

Стоит отметить, что перед подписанием документа Верховная Рада отклонила семь проектов постановлений, которые предлагали отменить решение о принятии закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год. Таким образом, парламент разблокировал его подписание и вступление в силу.

Кроме этого, обновленный Госбюджет предусматривает увеличение доходов на 2 триллиона 291 миллиард гривен за счет трех источников, что позволит общей сумме поступлений достичь почти 5 триллионов 196 миллиардов.

Деньги планируют привлечь из:

  • финансовой поддержки ЕС (механизм усиленного сотрудничества) – 2 трлн 221 млрд грн;

  • дополнительных поступлений в рамках выполнения «Плана Украины» – 47,7 млрд грн;

  • увеличения поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного обеспечения военных – 22,6 млрд гривен.

Как известно, закон, разработанный правительством, был принят Верховной Радой 10 июня. Главная цель – обеспечение финансовыми ресурсами неотложных мер в сфере безопасности и обороны, направленных на противодействие широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины, в частности за счет внешней финансовой помощи Европейского Союза в соответствии с Регламентом ЕС 2026/467.

Также правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

А еще мы сообщали, что международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

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